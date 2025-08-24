



La primera cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, llega el lunes en Washington rodeada de dudas sobre el nuevo pacto arancelario bilateral y el rumbo de la estrategia hacia Corea del Norte.

Los líderes discutirán en la Casa Blanca cómo fortalecer la alianza integral estratégica en defensa y la cooperación económica en semiconductores, baterías, construcción naval, tecnologías avanzadas y minerales críticos, tomando como base el pacto arancelario alcanzado recientemente.

Sin embargo, persisten las incertidumbres de si Trump y Lee, quien apenas tomó posesión en junio, se encontrarán en un ambiente de mutuo entendimiento.

La incógnita se elevó el jueves pasado tras la súbita partida del ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, a Washington, lo que lo apartó de la cumbre del sábado con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y alimentó especulaciones sobre asuntos aún sin consensuar.

El asesor de seguridad nacional surcoreano, Wi Sung-lac, dijo en una conferencia de prensa el viernes que Seúl y Washington comparten el enfoque de la desnuclearización norcoreana en tres etapas de Lee, anunciado el día previo. El propio Washington ha dicho recientemente que también sigue buscando el desarme nuclear en la península.

Por su parte, Corea del Norte continúa rechazando las ofertas de diálogo y gestos conciliadores de la Administración Lee, pero ha dejado una puerta abierta al diálogo con EE.UU. si se descarta el asunto de la desnuclearización de la mesa de negociaciones.

Hay múltiples antecedentes de Trump llamando "potencia nuclear" al régimen de Kim Jong-un, en contradicción del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), según el que el Norte no puede ser reconocido como un Estado poseedor legítimo de armas nucleares.



