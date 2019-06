La renovada Paraguay de Eduardo "Toto" Berizzo --rival de Argentina en la segunda fecha-- hará su debut este domingo, a las 16 (televisación de TyC Sports), frente a Qatar, una de las dos selecciones asiáticas invitadas al certamen junto a Japón, en el legendario estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

Paraguay, campeón del torneo en 1953 y 1979, se instaló en Brasil con el objetivo de consolidar una base de cara a las Eliminatorias Sudamericanas y borrar la muy mala actuación en la última edición, la Copa Centenario de Estados Unidos, cuando fue eliminado con sólo un punto de nueve posibles bajo el mando de Ramón Díaz, quien renunció tras el torneo. Los guaraníes no se clasificaron a los últimos dos Mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Históricamente ligado con el poderío aéreo, este Paraguay cuenta con muy buen pie del medio hacia adelante gracias a la presencia del zurdo ex Defensa y Justicia y ahora jugador de Racing, Matías Rojas; el ex Lanús Miguel Almirón y Derlis González (Santos, de Brasil). En ataque, el poder de gol estará asegurado con el ex Newell's Oscar Cardozo, quien estará acompañado por el peligroso Cecilio Domínguez, de Independiente.

Qatar, por su parte, organizador del Mundial 2022, viene de ser campeón de la Copa de Asia, disputada en Emiratos Arabes Unidos a principios de año. La gran figura del equipo es el delantero Ali Almoez (Al Duhail de su país), goleador en la consagración continental de los suyos con nueve tantos en siete encuentros.

*Uruguay, con Ecuador. Uruguay, máximo ganador del certamen, debutará a las 19 frente a Ecuador (por TyC Sports), en el Mineirao de Belo Horizonte, por el Grupo C, donde también están Japón y Chile, que se enfrentarán el lunes. Gracias al poderío ofensivo de Edinson Cavani (PSG) y Luis Suárez (Barcelona), la Celeste de Washington Tabárez llega como una de las candidatas; mientras que Ecuador, dirigida por Hernán "Bolillo" Gómez, cuenta con Antonio Valencia (Manchester United) como máxima figura.