"…En Villa Constitución, el modo era 'cortar' gente para que Galli venda tranquilo… dos casos de gente que detuvo. Uno era Gustavo, alias 'Cuchu'. A él lo entregamos nosotros. Le vendimos marihuana, y después Druetta lo detuvo. La entrega la hizo Leandro C., cuyo número de radio era siempre consecutivo al mío. Recuerdo que fue Druetta con él desde Rosario, con la marihuana que le iban entregar a Gustavo. El otro caso lo entregó Tiago. Era un tal Sergio de Capital Federal, le habíamos entregado cocaína. No me acuerdo el apellido… en general lo que hacía era entregarle el material estupefaciente a Galli. La plata que me daba él, parte era para Druetta…. Galli en general cambiaba el teléfono seguido, hasta que Delmastro nos consiguió unos teléfonos extranjeros que eran de México, entonces teníamos una flota cerrada de radio, y con Galli hablamos por ahí…" Este es uno de los testimonios del arrepentido que declaró en la causa por la cual esta preso el ex jefe antidrogas Alejandro Druetta y uno de su subalternos Juan Delmastro. Un verdadero método para sumar ascensos en su carrera, y manejo de fondos con incierto destino.Es que una causa que investigaba su enriquecimiento ilícito fue cerrada sin resultados.

A modo de ejemplo vale rescatar algunos casos de detenciones de Druetta con modos ilegales: la causa contra Pablo Andrés Castelau la inició en mayo de 2008 la Brigada de Druetta, junto a Juan Delmastro, a partir de la sospecha sobre una persona a bordo de un Fiat Siena, a quien procedieron a interceptar. Pero el "arrepentido" contó que "Druetta dijo que su jefe le estaba pidiendo laburo, y necesitaba hacer un procedimiento. Fue ahí que el declarante se enteró que iba a haber una fiesta electrónica y un chico iba a venir de Buenos Aires con droga. Le dieron el dato a Druetta, y el sujeto fue detenido en calle Mitre y Uriburu con Ketamina y éxtasis…". La causa quedó en la nada porque al momento de analizar los hechos los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal -actual Cámara Federal de Casación Penal- declararon la nulidad del procedimiento por falta de motivación. Es que en la desesperación porque el joven que iba a ser "entregado" no llegaba, Delmastro lo hizo llamar desde su teléfono. Y así se ganó una causa por falso testimonio.

Druetta tenía un método para sumar ascensos en su carrera, y a la vez lograba el manejo de fondos provenientes del narcotráfico.

Otra causa, la de Jerónimo Zabala Salinas se inició en noviembre de 2008 cuando lo detiene en un minimarket de Moreno y Whellright. El arrepentido contó que "Druetta le aumentó la cuota y le dijo que estaban buscando a uno de la barra de Newell´s, que le decían Jero. Le dijo que si lo encontraban les 'bonificaba dos meses de la cuota mensual'. Un amigo del declarante que lo conocía, lo vio en el Parque España, y lo llamó a Druetta. Se armó un gran operativo, le plantaron 'cocaína' en la calle y le allanaron la casa, donde encontraron marihuana..."A Salinas lo agarraron con bastante cocaína, pero que no era de él, eso era imposible porque él no consumía. Aparte por cómo estaba vestido, era imposible que tenga esa cantidad de droga, tenía una bermuda, una musculosa y unas zapatillas 'Lacoste'. Ellos los apretaban para hacer las cosas y el declarante les decía cómo hacer los procedimientos 'truchos'", reza el expediente.

Después de ese operativo fueron los traslados, Delmastro se fue a Inteligencia de calle La Paz, y Druetta se fue como titular de Drogas de Villa Constitución". Zabala Salinas fue condenado a la pena de cuatro años de año de prisión.

Otro expediente, el de Patricio Ferrecio se inició en abril de 2009 como consecuencia su detencion en Oroño y Whellright, con 300 pastillas de éxtasis (MDMA) y 222 troqueles de LSD.La llamada inical la hizo el entonces Jefe de la División Inteligencia Zona Sur Gustavo Spoletti, quien avisó que "una llamada anónima dio de un masculino que ofrecía pastillas de éxtasis"

La persona "arrepentida" precisó que "… hizo el contacto con una persona para traer pastillas a Rosario; le dijo que le iba a comprar, y que se lo traiga a Rosario que lo iba a esperar en un banco por calle Oroño. Por lo tanto le entregó el dato a la Policía, y se hizo un operativo por calle Oroño, donde le secuestran a un hombre aproximadamente 1000 pastillas de éxtasis, recuerdo que se llamaba Patricio y era de Hurlingham; el procedimiento lo hace Inteligencia de calle La Paz...". En septiembre de 2014 en un juicio abreviado, se condenó a Ferrecio a la pena de tres (3) años de prisión por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes.

El mismo arrepentido abundó en su declaración "…en general Druetta me pedía casos con pastillas… un caso que fue el 'Pato' un flaco que conocíamos con un amigo que se llama Cristian C.'Pato' estaba parando en un hotel cerca de la terminal y nos tenía que entregar las pastillas. Con Cristian dijimos que como era la segunda vez que nos engañaba con las pastillas, se lo entreguemos a Druetta, pero el no podía y se lo dimos a Delmastro". También recuerdo que Delmastro después de ese procedimiento ascendió, creo que lo pasaron a calle La Paz".