El entrenador de la Selección , Lionel Scaloni, eligió resaltar la actuación del equipo en el segundo tiempo y, lejos de achacarle responsabilidad a algún jugador, destacó que se "pierde" y se lo "levanta entre todos". "No me interesa apuntar a un jugador por un error, que los hay en todos los goles. Acá perdimos todos y lo vamos a levantar entre todos", afirmó en conferencia de prensa en Salvador, tras el 0-2 frente a Colombia.

"Yo vi un buen partido. Lógicamente que es el primero y nos hubiese gustado ganar. El segundo tiempo, diría que fue hasta muy bueno. Generando situaciones, soportando los embates de Colombia y, al final, te hacen los goles de contragolpe. Más allá del gol, que fue de contra, estuvimos bien. Lo más importante es quedarse con lo bueno y corregir los errores del partido", agregó el DT, quien se juega el puesto en este certamen. Además, el estratega argentino le dedicó unas palabras al césped del estadio Arena Fonte Nova: "Me parece lamentable el estado de la cancha, sobre todo que es el primer partido. Para que jueguen estos jugadores, no corresponde, es lamentable.

Quien también habló públicamente tras la derrota fue Lionel Messi, capitán del elenco nacional. "El primer tiempo le dimos la iniciativa a ellos y quedábamos lejos del arco de ellos cuando recuperábamos. A pesar de eso, no tuvieron ocasiones claras. En el segundo tiempo, en nuestro mejor momento, llegó el gol de ellos, un golazo y después de eso, costó", consideró el rosarino, quien disputa su quinta Copa América.

"Los partidos de Sudamérica, tanto de Eliminatorias como de Copa son muy trabados, no hay mucho espacio, la cancha tampoco ayuda, pero no es excusa. Hay que pensar en lo que viene, no bajar los brazos. Queda mucho. Tenemos que hacernos fuertes nosotros, hacer un grupo unido y levantar la cabeza", culminó el número diez.