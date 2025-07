El defensor de la tercera edad Eugenio Semino trazó un crudo diagnóstico este domingo sobre la situación que atraviesan los jubilados y pensionados de la Argentina. “El deterioro del ingreso del jubilado lo coloca en una situación crítica. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria y sanitaria para las personas mayores”, advirtió.

En una entrevista radial, Semino explicó que con el bono congelado hace 11 meses y los bajos porcentajes de aumento, los haberes se licúan mes a mes.

“El reajuste de este mes fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono en realidad recibieron apenas un 0,8%. Eso es menos que la inflación mensual. El resultado: un aumento real de apenas 4.000 pesos, que no alcanza ni para un café”, denunció.

A esto se suma, continuó Semino, que actualmente “estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa. Como se dice en geriatría: a menor temperatura, mayor riesgo de enfermedad. Y eso está pasando ya”.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos frente a la inflación, según cifras del INDEC. “Durante 2024, la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas un 105%”, explicó Semino y aclaró que "la pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013”.

Ante el crudo escenario que viven los jubilados y pensionados de la Argenitna, Semino reclamó una asistencia estatal urgente: “El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia”, indicó. Y concluyó: “Los jubilados no solo sufren, se mueren así. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores”.