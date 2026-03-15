Para saber quién es la cuarta víctima

En el marco de los 50 años del golpe, esta semana la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe procederá a la identificación de lugares vinculados con crímenes de lesa humanidad que aún no cuentan con señalización pública. Uno de esos sitios es el lugar conocido como “Masacre de Las Moras”, ubicado a seis kilómetros de la ciudad de Coronda. Juan Carlos Tizziani, quien fuera corresponsal de Rosario/12 en Santa Fe, dio cuenta de esa historia el 13 de julio de 2008, y que se reproduce a continuación.