Se funde la industria de los metales

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La producción cayó más de 10 por ciento interanual y casi 2 intermensual. “Hay niveles críticos de capacidad ociosa”, advierten los empresarios.
16 de marzo de 2026 - 22:03
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