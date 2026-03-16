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La Justicia cordobesa pidió datos precisos
Búsqueda de Micaela Trinidad Lencinas
El dispositivo SALVA de la mujer cordobesa no se activa desde hace dos meses. La Fiscalía de Instrucción pidió a la sociedad que colabore con datos del paradero de la mujer.
16 de marzo de 2026 - 20:45
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Micaela Trinidad Lencinas
Se la busca desde hace dos meses.
(Imagen Web)
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