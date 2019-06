El video que Sergio Massa distribuyó por las redes sociales y que tituló “Argentina se merece otro gobierno”, se convirtió en la primera expresión pública de integración al Frente de Todos que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Puertas adentro, ese vínculo es cada vez más estrecho de lo que parece ya que el líder del Frente Renovador mantuvo varios encuentros con la ex presidenta. Esos cafés no trascendieron hasta ahora porque todavía estaba abierta la negociación para que el tigrense firme el pase de regreso al peronismo que su tropa le venía reclamando como el mejor camino para terminar con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, resta definir en qué lugar se ubicará Massa, si armará una fórmula para competir en unas PASO o se integrará a la lista de legisladores. Eso lo develará el propio Massa en los próximos días.

El video es una demostración hacia afuera del acuerdo alcanzado y que se expresó a través del café que mantuvo con Alberto, que no fue el primero, pero también con las reuniones que tuvo con CFK. Esto llevó a que Massa les enviara una copia del video antes de que lo emitiera por sus redes sociales por lo que no hubo sorpresas para el binomio Fernández-Fernández.

La respuesta a ese gesto fueron sendos tuits: “Me gustó mucho”, escribió Cristina; “Sí, nos merecemos otro gobierno”, agregó Alberto. La reconstitución de la relación entre Cristina Kirchner y Massa no es nueva. En las últimas semanas el ex intendente de Tigre se encontró en varias oportunidades con la senadora pero no habían trascendido. Massa gusta de ser el protagonista de sus noticias y había demorado su decisión de hacer públicos estos otros cafés. Pero con la firma e integración de su partido en el Frente de Todos ya no tenía sentido mantener ese secreto.

Hay algo que todavía resta definir. Se trata de qué es lo que hará Massa con las PASO. No hay definición todavía si armará una fórmula para competir con les Fernández o, como le sugieren los miembros del Frente Renovador (FR), se integre a lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Alberto y sus colaboradores comienzan a desplegar las primeras ideas de cómo se instrumentará la campaña electoral. Dos de los hombres de permanente consulta son los diputados Eduardo “Wado” De Pedro y Felipe Solá. Ambos tienen que lidiar tanto con el armado de la lista de diputados nacionales bonaerenses donde los aspirantes a colocar sus nombres en ese listado es largamente superior a los primeros quince lugares que son los que tienen mayores posibilidades en los comicios de octubre.

Alberto F. tiene casi en exclusiva la relación con los gobernadores que aquel 18 de mayo, cuando se anunció la fórmula, fueron expresando su adhesión. Entre los jefes provinciales hay uno que si bien aparece no como patrón, tiene mayor ascendencia sobre sus colegas gobernadores. Se trata del tucumano Juan Manzur que aquel sábado de mayo se comunicó con todos y cada uno de los gobernadores para que expresaran en el menor tiempo posible el respaldo a les Fernández. Esa seguidilla de tuits no sólo confirmó la aceptación de la fórmula FF, también se convirtió en el final de Alternativa Federal.

En cuanto a la posibilidad de que en algunas provincias los gobernadores jueguen con boleta corta, en el Frente de Todos afirman que sólo ocurre en Río Negro, Córdoba y Misiones. El equipo de Alberto mantiene contactos fluidos con senadores y dirigentes peronistas de Córdoba. En tanto que esperan poder convercer a al jefe de político de Misiones, Carlos Rovira, para que sume la fórmula en las boletas que entreguen durante la campaña electoral.