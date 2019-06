El bloque de senadores de la ex Alternativa Federal se reunirán mañana para definir quién será el titular del cuerpo. Tras la renuncia del rionegrino Miguel Angel Pichetto por su salto a las filas del oficialismo como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, los candidatos a suplantarlo son el cordobés Carlos Caserio, el formoseño Walter Mayans, y la entrerriana Sigrid Kunath. Además evaluarán que posición tomarán como bloque legislativo con el cargo que tiene Pichetto en el Consejo de la Magistratura, que le pertenece a la oposición.

A partir de las 12 comenzará el cónclave del bloque de senadores que antes del salto de Pichetto respondía al nombre de Alternativa Federal y que en un primer encuentro de la semana pasada ya definieron que tomará otra identidad. El cuerpo legislativo del peronismo díscolo trabaja sobre los nuevos reacomodamientos que generó la candidatura de Alberto Fernández y la senadora Cristina Fernández de Kirchner que movió las fichas del escenario político y terminó de acercar a espacios peronistas que no se encontraban cómodos con el liderazgo de la ex presidenta. Por ello el formoseño Mayans es uno de los candidatos, el de mayor cercanía con el bloque del Frente para la Victoria, que acercaría ambas bancadas. El posicionamiento del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, reelecto ayer por séptima vez por más del setenta por ciento de los votos, afirma el arrime entre los dos bloques. En la reunión que mantuvieron apenas recibieron el llamado de Pichetto para informarles que era el compañero de fórmula de Macri, los legisladores tomaron la decisión de abandonar el nombre Argentina Federal para elegir uno que los identifique más con el PJ. A su vez decidieron que todavía no era momento de ir detrás de una unificación con el bloque del FpV, aunque sí se posicionaron con mayor afinidad hacia el armado que contiene a CFK en la cámara alta.

La afinidad con el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se concretó en la reunión por separado de algunos de los integrantes del bloque, lo que acerca posiciones con el FpV. Uno de los puntos sobre los que trabajarán será la incorporación de los senadores tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin que se habían distanciado del bloque por la mala relación que mantenían con Pichetto. Pero el tema principal será el lugar de la oposición en el Consejo de la Magistratura que está en manos del ahora candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, y al que ya anunció que no piensa renunciar. El rionegrino ostenta el asiento que le pertenece a la oposición del senado en el Consejo, obligando a sus antiguos dirigidos en el bloque a exigirle la renuncia para que tome su lugar alguno de los senadores peronistas en el órgano en el que se selecciona y se disciplina a los jueces.