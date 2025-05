Andrea Schellemberg (directora de cine): "Las imágenes de Sebastião Salgado nos miran... están vivas. Sus fotografías dan cuenta de la naturaleza inserta en un sistema profundamente injusto. Sus imágenes interpelan la realidad en el momento de la obturación hasta cada vez que el espectador las mira, así se convierten en imágenes eternas. Su estética es el resultado de un proceso de denuncia, de la imagen que punza, que hiere, que moviliza como el punctum de Roland Barthes".

Tony Valdez (fotoperiodista): "El primer trabajo de Salgado que vi fue Otras Américas, que muestra que el fotoperiodismo cuando se transforma en arte no sólo denuncia, sino que denuncia en forma perdurable. Con Workers entendí la globalización a partir de imágenes, pero con su última serie --Genésis-- comprendí el sentido de la obra. Luego de conocerlo, leerlo y escucharlo, me quedo con esta frase: 'Yo no soy originario de la mitad norte del mundo y no comparto el sentimiento de culpabilidad de algunos de mis colegas. No fotografío la pobreza material porque me sienta culpable, forma parte del mundo del que provengo'".

Pablo Piovano (fotoperiodista): "Estamos hablando de uno de los grandes maestros de la fotografía contemporánea documental de los últimos años, de la última década, en verdad de la fotografía universal. Un tipo que cubrió las heridas de la humanidad de los últimos 50 años, un fotógrafo con una estética desbordante, con una inteligencia profunda para poder construir en ensayos visuales y --de alguna manera-- adelantarse en su visión porque él fue un economista que entendía la sociedad y el mundo y logró dejar un legado único: piezas que son piezas maestras, eternas, guardadas para la la la memoria del planeta".

Chistoph Heinrich (extrabajador de WWF, una organización internacional ambientalista con la que Salgado se relacionó): "Su humanidad se expresaba a través de su arte, que otorgaba dignidad sobre todo lo que fotografiaba. La vulnerabilidaad de la naturaleza y la gente nunca han sido capturadas tan hermosa y poderosamente".

Alberto Goldenstein (fotógrafo): "Salgado era un gran virtuoso de la fotografía, con una energía y un coraje que también marcan un estándar dentro de la fotografía... Ese nivel de compromiso y de involucrarse en los dramas humanos universales. Por eso, lo veo a él ligado a una cierta línea de fotógrafos, particularmente con Eugene Smith --el más comparable me parece a mí a la hora de pensar en la obra y el abordaje de lo que es el reportaje de tragedias, guerras. Mezcló el preciosismo de un Ansel Adams con con la tarea del del fotoreportero. Ahí está su clave y el resultado es una fotografía que explota su capacidad de espectacularidad".

Erika Gentile (influencer y tiktoker seguidora el fotógrafo): "Hay artistas que graban el mundo. Y ahí está Sebastião Salgado, quien revela su alma. Con su cámara dio luz a lo invisible, denunció injusticias, contó historias con dignidad y convirtió la fotografía en poesía urgente. Tu mirada ha cambiado la nuestra. Gracias por tanto. Tu arte se queda. Tu humanidad hace eco. Ve en paz, maestro".