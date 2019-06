Jueves 20 de junio, 17 horas Salones Metropolitano. La invitación está impresa para asistir a la presentación del libro "Sinceramente", de Cristina Fernández de Kirchner con la presencia de la autora en Rosario en el Día de la Bandera. Hoy habrá una reunión para ajustar detalles pero lo más importante ya está decidido. La senadora nacional María de los Angeles Sacnún fue uno de los principales motores de la actividad pero será la editorial Sudamericana la que ultime los detalles. También los diputados nacionales Marcos Cléri y Agustín Rossi están entre los protagonistas de la presencia aquí de la ex presidenta. La primer pregunta que surgió es si estará presente el recientemente electo gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. "Las invitaciones son para todos, muy amplia. Hay que imaginarse el mismo escenario plural de la presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires", dijeron a Rosario/12 pero sin otras precisiones.

Lo de la presencia o no de Perotti en la actividad deriva de la gran suspicacia política que hay alrededor del candidato ganador de las elecciones del domingo. Perotti fue aliado del kirchnerismo en estos comicios pero hay un sector de la militancia que ahora le exige posicionamientos más firmes de cara a las presidenciales de agosto y octubre. Definiciones que están lejos del estilo del futuro gobernador que, con sus carácteristicas particulares o -muchos creen- gracias a ellas se alzó con el triunfo en toda la provincia.

"Hay que descartar la idea de un acto político, no es esa la intención", aseguraron los organizadores sobre la presencia de la ex mandataria.

Desde hace unos días se sabe que hay averiguaciones por grandes salones o teatros de la ciudad, pero recién ayer se confirmó que la presentación del exitoso libro de Cristina Fernández de Kirchner será en Metropolitano. "La idea es que estén todos, no sólo el peronisml o un sector político. Habrá artistas, científicos, personalidades de todo tipo, sindicatos, dueños de medios de Rosario y la provincia", explicó la fuente que pidió reserva de nombre. Y amplió, "hay que hacerse la idea de que será como la presentación del libro en la Feria del Libro en Buenos Aires".

La presencia de la ex presidenta en Rosario no sólo coincide con el Día de la Bandera, sino que además se inaugura una muestra: "Néstor Kirchner, hombre de patria" en el Centro Cultural Atlas de la calle Mitre al 600. Algunas especulaciones ubican a la ex presidenta en el lugar en algún momento del día, pero no hay preciones acerca de esta situación. Los organizadores saben de sobra lo que implica cada uno de los desplazamientos de la senadora Kirchner. En el mismo Centro Cultural Atlas habrá desde ese mediodía un locro evocando un día muy especial para los plueblos originarios del sur de país.

La idea es que haya un escenario principal en Metropolitano, con algún presentador para que Cristina se explaye y converse con los invitados. "Hay que descartar la idea de un acto político, no es esa la intención sino que lo que se busca es un estilo más parecido a las otras presentaciones que hubo", dijeron fuentes cercanas a la organización. En la presentación en Buenos Aires no se sabía aún que la ex presidenta se inclinaría por acompañar como candidata a vicepresidente a Alberto Fernández.