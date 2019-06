La destrucción de empleo registrado no se detiene. La consultora Radar estima que la profundización de la crisis laboral sumará 700.000 desocupados en un año. La confirmación de la dinámica implicará una tasa de desempleo del 12 por ciento, niveles que no se registraban desde 2005. Los economistas advierten que el aumento en la desocupación se explica por dos factores. A la sostenida pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la recesión se suma el creciente ingreso de trabajadores al mercado laboral para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los hogares que ante la magnitud de la crisis no tienen garantizado hallar un empleo.

“A partir de comienzos de 2018, y sobre todo luego de la corrida cambiaria, el mercado laboral entró en una fase de fuerte destrucción de empleo registrado, mostrando el peor desempeño desde la crisis de 2001-2002”, sostiene el informe de la consultora Radar al señalar que el proceso no se detuvo sino que se profundizó durante el primer cuatrimestre del año. “No hay indicios de que la merma vaya a desacelerarse en los próximos meses, ya que las perspectivas económicas son negativas, dado que el rebote que pronosticaba el gobierno para estos meses no se está registrando”, indica el reporte. Con esa dinámica pronostica niveles de desempleo por encima del 12 por ciento en diciembre, el más elevado en 14 años.

Alcanzar esos niveles de desempleo implicará que, hacia fin de año, las personas desocupadas alcancen alrededor de 2,6 millones, frente a los 1,9 millones observados a fines de 2018. Así, en un año se sumarían cerca de 700.000 desempleados adicionales. “Todos los sectores relevantes en materia de empleo mostraron caídas en los puestos de trabajo: industria, construcción, comercio, hoteles y gastronomía, transporte y comunicación, actividad empresarial e intermediación financiera”, reza el informe de Radar. En relación al 2015, la mayoría de los sectores también muestra una baja. La mayor caída se da en industria (11 por ciento), seguido por servicios profesionales (3,2 por ciento) mientras que el sector de Transporte y comunicación (3,2 por ciento).