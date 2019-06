Un hombre de 60 años murió electrocutado este martes por la mañana en un reconocido bar y restaurante del barrio porteño de Belgrano. El hecho ocurrió en el local de Down Town Matías, situado en calle Echeverría al 3110, cuando la víctima recibió un descarga mientras intentaba arreglar una lámpara del lugar. José Palacios, ex rugbier y dueño del restó-bar de estilo irlandés, pese a las maniobras de reanimación del personal de SAME no sobrevivió. Alberto Crescenti, titular del SAME, contó que recibieron “un llamado de la policía a las 10.52” donde se solicitaba la presencia de una ambulancia. “Inmediatamente se despachó una ambulancia que llegó a los pocos minutos. Pero el hombre hizo un paro cardiorrespiratorio. No hubo forma de salvarle la vida”, precisó.