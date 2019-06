* Césped sin reconocimiento. La selección chilena anunció este miércoles que no entrenará ni reconocerá el estadio Fonte Nova de Salvador antes del partido del viernes ante Ecuador para preservar el césped de la cancha, que está sufriendo con las intensas lluvias de los últimos días. Esto no es algo nuevo, pues el Fonte Nova ya ha acogido dos partidos del torneo y ninguno de los cuatro equipos ha podido pisar el césped en la jornada previa al duelo, como establece la normativa. No se pudo hacer un día antes del Argentina-Colombia (0-2) y tampoco antes del partido que jugaron este martes Brasil y Venezuela, que acabó en un empate sin goles.

* Cumpleaños con gol. El delantero boliviano Marcelo Martins Moreno aseguró este miércoles a su llegada a Belo Horizonte que Bolivia "para nada" está eliminada, ya que tienen "una oportunidad" si le ganan a Venezuela el próximo sábado 22, y van a intentar aprovecharla. El delantero marcó el primer gol del partido contra Perú, que coincidió con el día de su cumpleaños 32, aunque la remontada del equipo dirigido por Ricardo Gareca no le permitió celebrar una victoria. "Independientemente del gol, lo más importante es que se jugó un primer tiempo muy bueno y esperemos que eso lo podamos poner dentro de la ascensión, y que se puedan dar más partidos así. Un lindo gol, un regalo para mí en mi cumpleaños, y esperamos que se puedan dar más en esta Copa América", declaró.

* Admirador de Bochini. Si hubiera tenido las cualidades para sobresalir como futbolista, al presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, le hubiera gustado ser un diez de la talla de Ricardo Bochini o de su compatriota Hugo Ricardo Talavera. "Hay muy buenos jugadores que por supuesto inspiraban. Pero uno está lejos de tener esas cualidades", declaró el dirigente al expresar su admiración por el ídolo de Independiente, quien el 25 de enero celebró 65 años, y Talavera, que el 31 de octubre cumplirá 70. Sin duda apunta alto en sus pretensiones futbolísticas, pero el economista y administrador de empresas nacido en Asunción hace 47 años no desentonó a la hora de jugar un picadito con sus colaboradores bajo un sol de 27 grados en la playa de Copacabana.

* La ausencia de México. El mexicano Hugo Sánchez atacó a los directivos mexicanos por la ausencia de la selección azteca en la Copa América Brasil 2019, algo que calificó como un grave error. "Es una tristeza y una desilusión. Nuevamente estoy enojado con los dirigentes, porque han sido los que han tomado las peores decisiones para el desarrollo y crecimiento del fútbol mexicano", declaró el ex goleador del Real Madrid. "No permitir que la selección mexicana participe en la Copa América ha sido una de las decisiones más estúpidas que han afectado al fútbol mexicano sólo por ganar dinero, les interesa nada más lo económico y no lo deportivo. Seguiremos estancados en el mismo sitio de donde salimos hace muchos años", concluyó quien fue parte de la selección que jugó en el debut de México en la Conmebol cuando en 1993 el Tri llegó a la Copa América de Ecuador en la que alcanzó la final ante Argentina.