La Cámara Nacional Electoral prorrogó nuevamente el período de inscripción extraordinaria de votantes en los padrones para permitir que los electores de 16 y 17 años que no están incluidos puedan hacerlo en el padrón provisorio y votar. Esta segunda prórroga comenzará mañana y durará hasta el próximo lunes, inclusive. La primera se había realizado hasta el 29 de mayo. El PJ y el PTS habían realizado una presentación ante la Cámara porque detectaron un número significativo de casos de jóvenes de 16 años que no figuraban en los padrones. Con el objetivo de visibilizar la problemática, el 24 de ese mismo mes, diferentes organizaciones realizaron un “padronazo” para alertar sobre la omisión de cerca de 600 mil jóvenes, menores de 18 años, que no figuraban en los padrones. Las agrupaciones pidieron a la jueza electoral María Servini que habilitase la posibilidad de realizar el reclamo online, pero la magistrada rechazó la propuesta. En el medio de la discusión Servini partió de vacaciones y el juzgado quedó a cargo de Sebastián Ramos quien avaló que los reclamos. En ese contexto fue que la Cámara Electoral extendió por primera vez los plazos para que los excluidos del padrón presenten sus reclamos ante la Justicia. Esta prórroga será la segunda.