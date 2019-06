Con la ausencia del gobernador santafesino Miguel Lifschitz y una vez más aislado de la gente, en un pequeño acto de 10 minutos por el Día de la Bandera en el Club Ciclón, de la ciudad de Rosario. Lejos de hacerse cargo de que durante su gestión llevó la desocupación al nivel más alto en trece años, buscó repartir culpas entre otros y le apuntó a los Moyano. "La mafia del transporte impide que generemos empleo en todo el país", dijo.

En su discurso con tono de campaña Macri dejó el reconocimiento a la bandera nacional en un segundo plano y cargó fuertemente contra los referentes del gremio de Camioneros. En lugar de hacer mención a la desocupación, que pasó los dos dígitos para llegar al 10,1 por ciento, dijo que "el comportamiento patotero destruye el futuro de los argentinos".

Escoltado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la intendenta de Rosario, Mónica Fein y su personal de seguridad, el Presidente rafiticó su rumbo económico: "Que lleve más tiempo no significa que no lo estemos haciendo, si no que vamos a conciencia".