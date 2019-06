Vecinos del Barrio Carlos Mugica (exvilla 31-31 bis) realizaron un corte de calle frente a la termina de Retiro, que complicó la entrada y salida de los micros de media y larga distancia, para reclamar que no tienen luz ni agua desde hace varios días. Algunos sectores quedaron sin suministro eléctrico el viernes pasado, otros, el domingo, tras el apagón masivo que afectó a toda la Argentina, con excepción de Tierra del Fuego. Integrantes de la Mesa Participativa y Rotativa de Urbanización de la villa volvieron a exigir respuestas a la Secretaría de Integración Social y Urbana porteña (Secisyu), a la que acudieron desde el primer momento, sin obtener ninguna solución.

Los primeros cortes se registraron el viernes de la semana pasada y afectaron siete manzanas del sector ferroviario del barrio. En cambio, en el sector Cristo Obrero, Playón Este e YPF, el apagón comenzó el domingo, cuando falló el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y, a diferencia del resto de los barrios porteños, el servicio eléctrico nunca se restableció.

El miércoles, a las diez de la mañana, parte del barrio se juntó para reclamar frente a la estación. A la noche volvieron a repetir la medida, sin llegar a impedir la circulación total de los micros. Pero el jueves, cuando a los cortes de luz se sumó el de agua, y ante la falta de respuesta a los reiterados reclamos que efectuaron en la Secisyu, los vecinos, principalmente mujeres con niños, intensificaron la medida de protesta y salieron a cortar la entrada y salida de la Terminal de ómnibus para visibilizar sus demandas.

Con el corte, los micros que no pudieron acceder a la terminal, debieron improvisar paradas sobre la avenida Antártida Argentina, donde bajaron a los pasajeros, mientras que los que salían buscaron calles alternativas para evitar piquete.

Martha, integrante de la Mesa Participativa, dijo a este diario que "hay sectores que están hace una semana sin luz y ahora sin agua. Se hicieron todos los reclamos correspondientes, nos comunicamos con la Secretaría de Integración, que es la responsable de gestionar ante el barrio, y no tuvimos ninguna solución. El miércoles habían prometido que iban a solucionarlo y no lo resolvieron. No hay ninguna cuadrilla de Edenor trabajando para devolvernos la luz".

Además, explicó que en algunos sectores donde el servicio se restableció "en vez de mandar 220 volts, mandaron más", y a muchas familias se les quemaron los electrodomésticos: heladeras, microondas y televisores.

"Está la cuadrilla del barrio que hace trabajo superficial, y lo que se necesita es que intervenga Edenor, y arregle la caja central que distribuye la electricidad ubicada en la estación de ferrocarril San Martín. El problema es que no hay voluntad política para hacerlo", sostuvo la activista, y remarcó que "por eso a pesar de los problemas que pueden generar los cortes nos vemos obligados a hacerlo".