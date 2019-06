Diego Maradona publicó un video en Instagram en el que desmiente que esté mal de salud. El ex jugador negó padecer mal de Alzheimer y criticó al periodismo por lanzar conjeturas sobre su estado.

"Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país y cada vez hay más. Les hablo porque mienten, hablan de Alzheimer y no saben lo que quiere decir esa palabra, es muy jodida. Mucha gente se muere por eso y yo no me estoy muriendo", afirmó en el video publicado en la red social.

El ex capitán del seleccionado de fútbol agregó que “estos hijos de ya saben qué la tiran para crear confusión y a mí no me va”, en alusión a los periodistas. “Esto es no saber hacer periodismo, es tomar el camino más corto y querer ganarle al otro pero yo ya gané porque fui el número uno del fútbol y me lo gané en una cancha", siguió Maradona ante cámaras.

El video publicado está acompañado por la frase "Muchachos, con las enfermedades no se jode...".

Una de las hijas de Maradona, Dalma, se había quejado ayer en Twitter por el tratamiento que los medios hacen del estado de salud de su padre y recordó que un canal de TV "hace muchos años puso una placa negra con la fecha de nacimiento de mi papá y mi abuela tuvo que ver eso en la tele! Pero van a seguir mintiendo porque no hay consecuencias!!!!".

Maradona dejó hace pocos días la dirección técnica del equipo mexicano Dorados de Sinaloa. El ex jugador tiene problemas en su rodilla derecha y en su hombro izquierdo. Su abogado Matías Moral había desmentido que sufriese un problema neurológico.