El gobernador Juan Schiaretti presentó ayer la lista de candidatos a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba y confirmó que será una boleta corta, no asociada a ninguna fórmula presidencial. Cofundador de Alternativa Federal, desde donde apostó a representar un hipotético electorado equidistante de los polos macrismo–kirchnerismo, el mandatario recientemente reelecto no apoyará a sus ex compañeros Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, sobrevivientes de ese espacio. “Para nosotros no hay disciplina partidaria que valga”, aclaró Schiaretti, y sugirió que “en Córdoba no hay grietas”. “Vamos con lista corta. El pueblo de Córdoba que quiere seguir progresando, que no quiere grieta, nos va a acompañar eligiendo a nuestros diputados”, se esperanzó Schiaretti al cerrar el plenario del Partido Justicialista Distrito Córdoba. “Queremos la unión de los argentinos, queremos que no haya grieta, por eso necesitamos diputados que quieran a Córdoba y la defiendan”, continuó. “Todo indica que no habrá fuerza política que tenga la mayoría en el próximo Congreso”, por lo que “para defender a nuestra provincia en un país cruzado por la grieta se precisan diputados que respondan sólo a Córdoba”, completó. Luego anunció la lista que encabezan el diputado provincial Carlos Gutiérrez, la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria de su gobierno, Claudia Martínez, y el presidente de la Legislatura, Oscar González. Diez días atrás, mientras Sergio Massa negociaba con el kirchnerismo y Miguel Pichetto ya había formalizado su pase al PRO, Schiaretti anunció que Hacemos por Córdoba iría con candidatos a diputados propios pero confirmó su continuidad en Alternativa Federal que luego dejó de existir. El lanzamiento de la fórmula Lavagna–Urtubey por Consenso Federal no lo convenció.