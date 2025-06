Cómo llega Franco Colapinto

El pilarense acumula cuatro carreras con Alpine y Austria sería la última, teniendo en cuenta que el acuerdo inicial era por cinco fechas.

Será una carrera crucial para su futuro como piloto titular. El objetivo sigue siendo el mismo: completar el recorrido e intentar sumar puntos.

Durante esta temporada, Colapinto logró el puesto 16° en Italia, fue 13° en Mónaco, alcanzó la posición 15° en España y finalizó 13° en Canadá.

Pero no se fue contento con la estrategia en Montreal, con un equipo que no respondió con rapidez al momento de ingresar a boxes y un auto que todavía no responde ni cubre las necesidades básicas para mejorar en rendimientos y competencia.