Franco Colapinto iniciará su quinto fin de semana en su segunda etapa en la Fórmula 1, el primer plazo que estipuló el equipo Alpine cuando lo anunció como piloto titular antes del Gran Premio de Imola. Sin embargo, está claro que el corredor argentino continuará en la escudería francesa, más allá de lo que suceda en Austria, donde este viernes comenzarán los ensayos libres para la competencia del domingo en el Red Bull Ring.

A partir de las 8.30 (televisa Fox Sports y Disney+ Premium) será el primer contacto de los autos con la pista austríaca, sede del equipo Red Bull. Dos tandas libres el viernes, la tercera y la clasificación para el sábado y la carrera el domingo a las 10 es lo que indica el cronograma de actividades para el fin de semana.

Se suponía que podía ser un fin de semana decisivo para el futuro de Colapinto, que de acuerdo a la información oficial de Alpine reemplazó por cinco carreras al australiano Jack Doohan, piloto titular en las primeras seis competencias de 2025. Tras Imola, Mónaco, Barcelona y Montreal, el fin de semana en Austria completaría su periodo de pruebas. Pero el propio pilarense minimizó esa posibilidad y se focalizó en lo que viene, sin un plazo estipulado.

"Hoy en día en la Fórmula 1 hay mucha presión y todos se enfocan en el fin de semana, con toda la presión que eso genera", remarcó el argentino. "Los contratos se rompen muy fácil, más allá de que sean por diez, por dos o por cinco años. Al final, dura lo que quieren que dure. Es una experiencia muy buena haber vuelto a la Fórmula 1, queda mucho por venir, mucho por aprender. Estoy contento de estar donde estoy, los últimos fines de semana fueron muy buenos para entender un poco más del auto", expresó Colapinto en la jornada previa con los medios de comunicación.



Lo cierto, también, es que el piloto argentino completó este supuesto periodo de prueba con mejores performances que su antecesor. Tras aquel accidente en la qualy de Imola, Colapinto completó todas las vueltas posibles en las cuatro carreras, y en dos de ellas (Mónaco y Canadá), se ubicó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. También en clasificación mejoró lo de Doohan, con dos pasajes a Q2 y una qualy mejor que el piloto número uno de la escudería, en Montreal.

El sitio The Race también dejó en claro la butaca de Colapinto no está en duda e incluso citó al propio piloto contando su experiencia en Silverstone, donde se subió por primera vez a un Fórmula 1 el año pasado con Williams. "Hacer mi primera FP1 con el equipo y hacer un buen trabajo junto a Alex (Albon) fue realmente bueno para mi futuro y probablemente lo que me puso en esa situación para dar el salto más adelante en el año", recordó Colapinto, que no dudó sobre su presencia en Inglaterra en la próxima carrera.

"Fue un fin de semana muy importante y poder hacer esa comparación ahora en la misma pista en la que conduje el Williams el año pasado es bueno. Requiere un poco más de conocimiento, un poco más de experiencia. Obviamente, también resulta más fácil cuando ya has conducido un F1 en esa pista. Sí, tengo ganas de volver a Silverstone. Es una pista fantástica, llena de velocidad, y me encanta conducir allí", completó el argentino, que estrenará en Austria un nuevo buzo rosa, que es color predominante de la empresa local BWT, principal patrocinador del equipo Alpine.

En cuanto a sus chances, tanto Colapinto como Gasly confían en que el circuito les caerá mejor que el Gilles Villeneuve, con curvas de media y alta velocidad que podrán compensar la falta de potencia en el motor en las rectas largas. Por eso, la esperanza está latente.

¿Volverá McLaren?

Más allá de la presencia de Colapinto, para el campeonato la carrera en Spielberg será muy importante para saber si lo ocurrido en Montreal fue un espejismo o realmente los demás equipos achicaron la distancia con los McLaren. Hace dos semanas, Mercedes ganó con George Russell y metió podio con Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen, que será local en la pista de prueba del equipo energético, terminó segundo con el Red Bull. Oscar Piastri apenas pudo llegar cuarto, después de un toque con su compañero Lando Norris, que dejó al británico fuera de carrera.

Fue un escenario inédito, con los dos autos a batir fuera de los puestos de podio durante todo el fin de semana. Los ensayos de este viernes a las 8.30 comenzarán a dar una idea cierta del poderío de McLaren, para saber si continuará con su dominio o el escenario de Canadá se repetirá en la temporada de verano europeo.