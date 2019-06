El juez federal Alejo Ramos Padilla aceptó la competencia para investigar la estrategia urdida para “mantener vigente” la causa conocida como Gas Natural Licuado luego de que la Cámara Federal porteña decretara la nulidad de lo actuado por el perito ingeniero David Cohen, que se usó para imputar por supuesto fraude al ex ministro Julio De Vido y a su segundo Roberto Baratta aunque con la mira en la ex presidenta Cristina Kirchner. Esa investigación estaba condenada al archivo pero fue reflotada a partir de dos “declaraciones espontáneas” del supuesto agente inorgánico de inteligencia Marcelo D’Alessio, fundadas en un supuesto “anónimo” y en el libro El Mecanismo, de Daniel Santoro. La instrucción del expediente GNL fue además el argumento usado por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli para defender su competencia en la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

Ramos Padilla aceptó la competencia que le atribuyó su par porteño Sebastián Ramos “por existir conexidad subjetiva y objetiva” con su investigación sobre la red de espionaje que tenía por cara visible a D’Alessio. Ramos procesó al perito Cohen en marzo, al considerar probado que demostró “una intención deliberada por tergiversar la verdad”. El 27 de ese mes, el abogado Leonardo Martínez Herrero pidió que se investigue la maniobra para revivir la causa GNL. El fiscal Eduardo Taiano dictaminó la incompetencia de Comodoro Py porque los hechos eran parte del objeto procesal que se investigaba en Dolores, la misma conclusión a la que arribó Ramos y, más tarde, el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.

Las supuestas “declaraciones espontáneas” de D’Alessio ante Stornelli fueron el 5 y el 12 de noviembre de 2018. Al fundamentar su competencia, Ramos Padilla recordó que ya vinculó al falso abogado con la causa GNL en dos de los procesamientos que dictó. Escribió entonces sobre “elementos de prueba objetivos que dan cuenta de una posible actuación de D’Alessio y la organización criminal de la que formaba parte que (…) podría haber encontrado un modo de ‘blanquear’ información generada a partir de tareas de espionaje ilegal en el marco de la causa conocida como ‘Gas Natural Licuado’” a cargo de Bonadío. En uno de los documentos elaborados por D’Alessio para sus superiores, escribió que “tras avanzar sobre los dos ex funcionarios del Minplan sobre tema GNL, ahora nos encontramos realizando un libro de pronta publicación que describirá las maniobras con la importación y distribución de Gas OIL 500ppm realizada por Enarsa”. Entre las fuentes de información que menciona “surge que ha estado infiltrado entre los diferentes directores de Enarsa durante un año y medio”.