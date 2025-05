Con un concierto del West-Eastern Divan Ensemble, versión de cámara de la celebrada West-Eastern Divan Orchestra, comienza una nueva edición del ciclo Grandes intérpretes en el Teatro Colón. El lunes 2 de junio a las 20, la formación dirigida por Michael Barenboim –hijo de Daniel Barenboim que es además primer violín del ensamble–, ofrecerá un programa articulado con obras de Ludwig Van Beethoven y Franz Schubert. Será el primero de los cuatro conciertos previstos para este ciclo, que continuará el sábado 14 de junio con la presentación de la siempre sorprendente pianista Yuja Wang, junto a la Mahler Chamber Orchestra. El resto del ciclo, cancelado el concierto del legendario Grigory Sokolov previsto para julio –el pianista ruso, de 75 años, suspendió la gira programada por Argentina y Brasil–, tendrá como protagonistas a dos cantantes. El domingo 27 de julio tendrá lugar el recital del tenor Benjamin Bernheim, acompañado por la pianista Carrie-Ann Matheson y el domingo 7 de septiembre el de la soprano australiana Jessica Pratt, que llegará a Colón junto al pianista Kamal Khan. Las entradas para cada concierto se pueden adquirir online o de manera presencial en las boleterías de Tucumán 1171.

El programa que propondrá Barenboim al frente del West-Eastern Divan Ensemble incluirá el Cuarteto de Cuerdas nº 11 en Fa menor Op. 95 de Beethoven y el Octeto en Fa mayor D. 803, de Schubert. Tan semejantes cuanto distintos, Beethoven y Schubert interpretaron la misma época desde lugares distintos y hoy son figuras emblemáticas, muy arraigadas en el gusto del público del Colón. “La idea del concierto tiene que ver con poner en juego el fuerte contraste entre el estilo beethoveniano, más dramático y conciso, frente al lenguaje schubertiano, más expansivo, lírico y elegante”, comenta Barenboim en diálogo con Página/12.

Michael nació en París en 1985, hijo de la pianista Yelena Bashkírova y de Daniel Barenboim, el pianista y director nacido en Argentina y nacionalizado español, israelí y palestino. Se formó en Alemania, en la Hochschule für Musik und Theater Rostock, y desde muy joven realiza una intensa actividad como solista y músico de cámara en todo el mundo. “Nací en una familia de músicos, no solo mis padres, sino también mis cuatro abuelos. Estaba destinado a la música y me considero muy afortunado de poder dedicarme a esto profesionalmente”, asegura el músico, que es además docente en la Academia Barenboim-Said de Berlín, donde se forman muchos de los músicos que van a integrar la orquesta West-Eastern Divan y los ensambles de cámara que de ella se desprenden.

Michael Barenboim dice que está ansioso por regresar a la Argentina y recuerda sus primeras veces en Buenos Aires, junto a la West-Eastern Divan, la orquesta creada por su padre y el recordado filósofo palestino Edward Said. “Haber sido parte de aquellos Festivales Barenboim –entre 2014 y 2019–, fue algo inolvidable para mí y para la orquesta, por muchas razones”, asegura el músico. “Naturalmente mi padre tiene un fuerte apego con Argentina y en particular con Buenos Aires. Es un músico muy conocido en todo el mundo, pero en Argentina es una especie de héroe nacional. Para él, poder volver regularmente con su orquesta a Buenos Aires era una gran alegría. Esa alegría se contagiaba a toda la orquesta, que podía percibir lo importante que era para él estar en la ciudad donde nació. Y para nosotros, sentir las muestras de cariño y admiración del público cada vez que subíamos al escenario con él fue algo memorable”, recuerda Michael, que en el ámbito de aquellos festivales Barenboim, además de ser concertino de la orquesta, fue solista en el Concierto para violín de Alberto Ginastera y encabezó numerosos conciertos de cámara.

Un espacio de concordia

El West-Eastern Divan Ensemble sigue la dirección marcada por aquella orquesta nacida como espacio de concordia para reunir jóvenes talentos musicales palestinos, árabes e israelíes y desde ese lugar conjugar excelencia artística con una reflexión profunda sobre el conflicto palestino-israelí. “Sobre los mismos presupuestos, la idea del Ensamble es brindar al público la oportunidad de experimentar de cerca el considerable talento del Divan, pero en un formato más íntimo. La música de cámara es el lenguaje más natural para un grupo como el nuestro. Combina la expresión individual con la responsabilidad colectiva. Además, tocar en el Teatro Colón es una oportunidad que no se puede perder”, continua Barenboim.

Además del West-Eastern Divan Ensemble, en los últimos años Michael Barenboim impulsó otras iniciativas de música de cámara, como Make Freedom Ring o el Nasmé Ensemble, que más allá de la excelencia musical, han sido decididos gestos de solidaridad con el pueblo palestino. “Estos proyectos tienen objetivos diferentes. Make Freedom Ring es un colectivo artístico que organiza conciertos benéficos para Palestina, recaudando fondos para organizaciones que realizan una labor invaluable sobre el terreno, entre ellas Medico International, Oxfam, Fondo de Ayuda a la Infancia Palestina y muchas más”, explica Barenboim. “El Nasmé Ensemble, en cambio, es un grupo integrado por músicos provenientes de diferentes partes de la Palestina histórica, que representa el arte y la excelencia palestina en el ámbito de la música clásica”, continua Barenboim. “En ambos casos estos y otros proyectos responden a la urgente necesidad de visibilizar y hacer tangible la cuestión de Palestina a través del arte. Las noticias que recibimos generalmente muestran a los palestinos solo como víctimas sin rostro o como parte de organizaciones violentas, nunca como seres humanos creativos, hijos de una gran cultura. Se trata de contrarrestar esta forma de deshumanización hacia el pueblo palestino”, enfatiza.

–Tu postura sobre el conflicto israelí-palestino, como la de tu padre, siempre ha sido de un humanismo claro y decidido. En general, las críticas al gobierno israelí o las muestras de apoyo a los palestinos son interpretadas por los medios de comunicación hegemónicos como “terrorismo” o “antisemitismo”. ¿Cómo reaccionás a estas situaciones, como músico y como judío?

–Una acusación como esa hoy dice más del acusador que del acusado. Lo cierto es que la complicidad de nuestros gobiernos occidentales y de gran parte de los medios de comunicación occidentales en los crímenes atroces cometidos por Israel en Palestina es inmoral y probablemente ilegal. No hacer nada mientras Israel mata de hambre intencionalmente a unos dos millones de palestinos en Gaza, al tiempo que los empuja a zonas cada vez más pequeñas del territorio y los bombardea regularmente, es una mancha irreparable en nuestra humanidad. No hay argumentos racionales que justifiquen nada de esto. No es antisemita exigir que los Estados respeten las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio. Al contrario, este es nuestro deber como individuos.

–¿Qué solución imaginas o deseas para este largo conflicto?

–No me corresponde a mí decirlo; lo que sí me corresponde decir es que los derechos humanos deben ser el centro de cualquier reflexión sobre este asunto. Esto es en gran medida lo que Edward Said quiso decir cuando escribió que la cuestión de Palestina no es solo una cuestión de territorio, sino también de justicia y derechos humanos.

–Imagino que ser hijo de una leyenda como Daniel Barenboim debe ser complejo. ¿Qué es lo más importante que te transmitió tu padre como músico y persona?

–Entre muchas otras cosas, que ser artista implica una responsabilidad que va más allá de lo individual. No es posible crear arte al margen de la sociedad en la que vivimos.