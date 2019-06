Con todas sus incógnitas a flor de piel, la Selección se jugará este domingo frente a Qatar la clasificación a los cuartos de final de la Copa América que se disputa en Brasil. El equipo de Lionel Scaloni, quien no hizo público el once inicial este sábado en conferencia de prensa para "no dar ventaja", necesita ganar para, como mínimo, asegurarse un lugar como uno de los dos mejores terceros de cada grupo que avancen a la siguiente fase.

"Hay que pasar página respecto a los otros partidos que jugamos, corrigiendo errores. Estamos bien psicológicamente, porque todavía tenemos opciones de avanzar a la siguiente ronda", expresó ante los micrófonos el DT de Argentina, que se ubica en la última posición del Grupo B tras caer con Colombia en el debut (0-2) e igualar con Paraguay (1-1). La zona es liderada por los cafeteros (6 unidades), seguidos por Paraguay (dos), Qatar y la Selección (uno cada uno).

"Tenemos que plantear el partido para salir a ganar y así lo haremos. Qatar juega bien al fútbol, el entrenador los hace cambiar de sistemas en un mismo partido y es un equipo difícil. Siempre respeto a los rivales y a este aún más porque está todavía todo en juego", agregó Scaloni sobre su rival, que cosechó durante su periplo sudamericano un 2-2 con Paraguay y un 0-1 con Colombia.

Por último, el DT también se refirió a la polémica por la composición del mediocampo, donde no hay un clásico volante tapón. "El equilibrio no lo da sólo el volante central. Es importante que se sepa qué hacer cuando hay una posible pérdida de pelota. Tenemos que lograr el equilibrio con los demás jugadores también, no sólo con el volante de corte. Lo que no se puede reprochar a los jugadores es la actitud; tengo al lado a uno de ellos, que deja siempre todo en la cancha como el resto", explicó el entrenador, haciendo referencia a Giovani Lo Celso, quien lo acompañó ante los medios.