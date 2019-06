Desde Córdoba

En una intensa jornada de roscas, designaciones y cabildeos, en Córdoba hubo quienes no tuvieron que esperar a la medianoche para saber si eran o no calabazas. La tropa de Juan Schiaretti, por ejemplo, ya tenía en claro desde el jueves los nombres que se imprimirán en la lista corta que apuntala su estrategia nacional de equilibrista; o de su apoyo encubierto al macrismo. El gobernador, reelecto con el 57 por ciento de los votos, reafirmó que no se pegará a la lista de ningún candidato presidencial, y dio libertad de acción y elección a sus votantes.

Hacemos por Córdoba, tal el nombre de la coalición para las PASO del 11 de agosto, irá con Carlos Gutiérrez, que preside el bloque legislativo del PJ; Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer; Oscar González, un histórico del delasotismo que lidera la legislatura; Carolina Basualdo, de la Secretaría Equidad, y el intendente Facundo Torres de Alta Gracia (ciudad declaró a Elisa Carrió persona no grata luego de su “gracias a Dios se murió De la Sota”).

El mandato de Schiaretti también fue claro: “Para defender a nuestra provincia deberán ir casa por casa. Nadie tendrá mayoría en el próximo Congreso de la Nación, así que se precisan diputados nacionales que respondan sólo a Córdoba”. Consciente de que al no adherir la lista a un presidenciable no le será fácil conservar los dos puestos que caducan el 10 de diciembre (los de Adriana Nazario y Juan Fernando Brügge), repitió una y otra vez el deber de “ir casa por casa”.

Juntos por el Cambio anotó a Mario Negri, aún tambaleante por su derrota en mayo, quien pasó una furibunda factura en la Casa Rosada por los cachetazos sufridos en pos del macrismo, logró el primer puesto en la lista.

Desde el sector duro de la UCR local, Dante Rossi se quejó una vez más del ninguneo amarillo. Dijo que se trata de “una lista hecha a dedo en la oficina de Marcos Peña donde se privilegia a los que enfrentaron a la UCR tal vez para hacerle el juego a Schiaretti y pasar a cobrar después”.

A Negri lo secundan la legisladora macrista Soher El Sukaría; el radical Hugo Romero; Leonor Martínez Villada de la Coalición Cívica, y el cambiemita Luis Juez, ex intendente de Córdoba y ex embajador argentino en Ecuador. Tanto Negri, a quien se le vence el mandato como diputado; como Juez estaban a un tris de salir de las “grandes ligas” si no se hubiesen asido con uñas y dientes a esta lista que completan Adriana Ruarte del Pro, los radicales Marcos Carasso y Liliana Ruetsch; más el macrista Gonzalo Torres.

El Frente de Todos llevará a Eduardo Fernández, titular de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y uno de los que presentaron los primeros amparos contra los tarifazos en Córdoba; seguido por la diputada nacional Gabriela Estévez (quien renovaría su mandato). En tercer lugar Pablo Chacón, Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (Agec), un dirigente que en 2014 encabezó el massismo en la provincia. La siguiente candidata es Mirta Iriondo, decana de la Facultad de Matemática Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba, además de ser una de las pocas sobrevivientes del campo de concentración de La Perla. La lista se cerró con Martín Fresneda, ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Cecilia “Checha” Merchán, diputada del Parlasur.

Si bien al periodista Tomás Méndez le ofrecieron el primer puesto, declinó el convite para priorizar su labor televisiva.

Por Consenso Federal, en la boleta de Lavagna-Urtubey, la lista de aspirantes a diputados por Córdoba llevará a Roberto Birri del Socialismo; Etiana Cabrera Fasolis, médica y militante feminista; Pablo Villanueva, ex intendente de Canals, Susel Demichelis, del Gen; Pablo Alvarez; Carmen Acuña; René Morán; Jennifer Gómez y Oscar Doesserich.