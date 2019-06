Tras imponerse en una interna al titular del PJ neuquino, Darío Martínez, Oscar Parrilli quedó confirmado como el primer candidato a senador por el Frente de Todos en esa provincia. El ex titular de la AFI durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner estará acompañado por la ex senadora Silvia Sapag, hija del cinco veces gobernador de la provincia e histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino, Felipe Sapag. En tanto, Martínez encabezará la lista de diputados y será secundado por Asunción Miras Trabalón, de Nuevo Encuentro. Por su parte, el ex intendente de la capital que disputó la gobernación en las últimas elecciones locales, Ramón Rioseco, será candidato a primer senador suplente. En tanto, los representantes de Cambiemos inscribieron al intendente de la capital neuquina, Horacio “Pechi” Quiroga, que encabezará la lista de candidatos a senadores y lleva en segundo lugar a la actual senadora Lucila Crexell, que esta semana dejó el Movimiento Popular Neuquino (MPN) para sumarse al espacio del senador Miguel Ángel Pichetto en el Senado.