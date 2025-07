El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, ratificó en las últimas horas que todas las entidades que ganen dinero prestando, ya sean bancos, billeteras virtuales y fintech, tributarán el 9 por ciento de Ingresos Brutos en la provincia, el mismo esquema diferencial que ya rige para las entidades financieras tradicionales.

Esta confirmación se daluego de que Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, avisara que, tras esa suba, el servicio será más caro en la provincia desde el 8 de julio. La guerra entre ambos, además de tener un objetivo igualador con la competencia, incluye un tema social sensible: según fuentes provinciales, en los allanamientos a búnkeres de drogas cada vez se registran más "Point", los dispositivos que generan el QR para pagar, tecnología que se vende por sólo 1000 pesos.

“Si una billetera presta plata como un banco, paga como un banco”, sentenció el mandatario santafesino. Durante una conferencia de prensa, Pullaro justificó la medida con tres ejes:

1-Gravar la renta financiera: “Quien hace negocio con la plata debe aportar más: no genera empleo ni valor agregado”, explicó.

2-Subsidiar la economía real: “Con esa recaudación lanzamos créditos blandos y programas para pymes, industria y campo”, señaló.

3-Identidad productiva santafesina: “Somos una provincia de trabajo. La especulación financiera no tiene lugar aquí”, advirtió.

“Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, no habrá privilegios para la especulación”, disparó el mandatario radical en alusión directa a las principales plataformas fintech que ofrecen préstamos al consumo. Horas antes, la empresa Mercado Libre emitió un comunicado aclarando que "para transparentar del impacto de los impuestos locales, por primera vez Mercado Libre y Mercado Pago diferenciarán los cargos para vender cada provincia". En el texto se detalla que bajarán los costos en varias provincias, mientras que en Santa Fe, Córdoba y Jujuy subirán por tener los Ingresos Brutos más caros que el resto del país".

"Defendemos la economía real"

El gobernador Pullaro recordó que Santa Fe fue pionera en diferenciar la alícuota de Ingresos Brutos para la actividad financiera (9 %) respecto de los sectores productivos (alícuotas de 0 % a 2 %). En este sentido, aseguró que "los pesos que ingresan por ese impuesto terminan subsidiando tasas para maquinaria agrícola, capital de trabajo o innovación tecnológica”. Y agregó que "nuestro modelo es productivo, no es financiero".

Asimismo, frente a los reclamos empresariales por “doble imposición” o “freno a la inversión”, el gobernador fue tajante: “No es un modelo neutral; es deliberadamente progresivo. Defendemos la economía real. No vinimos a financiar la especulación”, dijo.

No es la primera vez que Galperín hace lobby público para no pagar impuestos. Ya es histórica y actual la pelea que tienen con los bancos formales, que piden que a Mercado Libre se la haga tributar por los mismos montos y se le apliquen los mismos controles y monitoreos que al sector financiero tradicional.

El debate por los "Point"

Además de Pullaro, otros funcionarios de peso de la provincia se metieron en la pelea con Galperín y especificaron cuestiones de fondo que van más allá de las tasas que se les cobran a las entidades financieras por sobre los rubros productivos. Aquí apareció el tema de que muchos de los sistemas de la empresa, sobre todo los de Mercado Pago, se están usando para transacciones de narcotráfico o narco-menudeo.

En esta línea, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, fue incluso más directo. Denunció que en operativos antidrogas “es cada vez más común encontrar armas, droga y dispositivos Point de Mercado Pago”. Acusó a la empresa de desentenderse de los controles sobre a quién le otorgan sus sistemas de cobro y apuntó que, mientras tanto, el Estado debe destinar recursos para combatir esas redes.

Por su parte, la empresa respondió acusando al gobierno santafesino de “difamar” y reiteró que las diferencias de impuestos entre provincias afectan su esquema de comisiones. Lo cierto es que, tras años de exenciones y privilegios, Mercado Libre busca resistirse a tributar como cualquier otra actividad financiera, mientras pretende monopolizar el ecosistema de pagos digitales.