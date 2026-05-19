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La dura realidad de los trabajadores del campo científico argentino
Los salarios en el Conicet cayeron un 40% durante la gestión de Milei
El dato surge del el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina pierde más de siete científicos por día debido a la crisis salarial.
19 de mayo de 2026 - 1:11
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Se pierden más de siete científicos por día debido a la crisis salarial.
Dafne Gentinetta
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