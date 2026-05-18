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Sociedad
Vecinos organizados contra la explotación comercial del espacio público
Frenan la construcción de canchas de pádel en el Polideportivo Santojanni
Por
Santiago Brunetto
18 de mayo de 2026 - 23:14
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Polideportivo Santojanni
Por ahora, no habrá canchas de pádel privadas.
Leandro Teysseire
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