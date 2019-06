Picante, de verba filosa, el senador Armando Traferri celebra la "unidad en la diversidad" que le dio el triunfo al peronismo de Santa Fe, pero de cara al futuro habla de "construcción colectiva" y exclama: "No hay nadie que se pueda arrogar una mayoría importante dentro del justicialismo". El sanlorencino dio el presente en el acto que lideró la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero no dejó de recordar que "en algunos sectores del kirchnerismo no existió ni existe la autocrítica". Por otro lado, admitió que "va a ser un poquito más complicado" repetir el armado ordenado que secundó al ganador Omar Perotti en la elección nacional que se aproxima. "Hay pocos espacios y hay dirigentes que no entienden que es más importante el proyecto que uno", sentenció.

--¿Qué reflexión le mereció el resultado de las elecciones provinciales?

--Nosotros éramos muy optimistas, venimos trabajando de esta manera desde el 2015 en una construcción colectiva donde empezamos la conformación de un bloque único de senadores, con lo que llamamos unidad en la diversidad, esa fue la primera muestra hacia abajo. Después nos ocupamos de poner en orden el partido. En el 2017 cuando había una sola opción, Agustín Rossi por Unidad Ciudadana, conformamos una alternativa distinta, que fue el NES, una construcción de abajo hacia arriba, horizontal y logramos un excelente resultado en 45 días de campaña. Eso le dio a la dirigencia una muestra de que el camino era por ahí.

--¿La victoria de Perotti se empezó a gestar en 2015?

--Sin ninguna duda, le hizo reflexionar a algunos dirigentes que el adversario no estaba en otro sector del justicialismo, sino que estaba afuera y había que respetarnos. Y en la elección pasada sabíamos que Omar Perotti y María Eugenia Bielsa no eran tan refractarios y estábamos seguros de que íbamos a retener todos los votos. No solo eso, los pudimos mejorar. Por otro lado, creo que el Frente Progresista subestimó las demandas del electorado, primero no las entendió, no entendió que para el electorado es más importante que le garanticemos seguridad que hacer un kilómetro más de ruta. Y como segunda necesidad, es más importante sostener los empleos, subsidiar la tarifa, y no tuvo la visión de adelantarse a los acontecimientos, siempre responsabilizó de todos los males a la Nación. En parte es cierto, pero no todo, el Estado provincial tiene las herramientas y mecanismos para paliar una crisis de semejante impacto y no mirarla de reojo.

--La vicegobernadora electa Alejandra Rodenas, la referente del NES, va a la ser la presidenta del Senado, ¿va a ser más sencillo todo ahora?

--Si algo queremos es esperar la oportunidad de discutir el programa de gobierno, de garantizar que cumplamos con las promesas de campaña, no ser meros espectadoras, ser protagonistas.

--¿Protagonistas del gobierno que se viene?

--Sí, exactamente, no solo estuvimos comprometidos con la elección, sino con lo que tiene que venir ahora, la gestión, siempre y cuando así lo entienda el gobernador. Si no somos parte, no somos parte.

--¿Charló en su momento con Perotti la posibilidad de ocupar cargos de gobierno, quizás ministerios?

--Siempre hablamos de que hay que hacer una construcción colectiva, no hay nadie que se pueda arrogar una mayoría importante dentro del justicialismo. Tiene que ser un gobierno donde estén todos representados, de las diferencias que tenemos va a salir la mejor resultante. Mientras existe el debate, existe la solución.

--Asistió a la presentación del libro de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando en el pasado atravesó varias tensiones con el arco kirchnerista, ¿se saldó esa etapa?

--Lo que a veces nos separa son actitudes, fundamentalmente las mezquinas o irrespetuosas de algunos dirigentes. Con mucho de ellos he tenido alguna discusión porque soy un dirigente crítico, en algunos sectores del kirchnerismo no existió ni existe la autocrítica y eso no le hace bien primero al dirigente, porque lo hace involucionar, y segundo, no le hace bien al partido. Se arranca por el respeto, no hay nadie que sea más que nadie, tampoco menos.

--El diputado nacional Marcos Cleri liderará la lista de diputados nacionales, ¿confía que, al igual que como ocurrió en las provinciales, haya un armado íntegro, de unidad en la diversidad?

--Va a ser un poquito más complicado, el escenario es distinto, Marcos Cleri va a hacer esfuerzos para que haya la mayor cantidad de espacios representados dentro de esa lista.

--¿La lista que encabeza Cleri no abarca a todo el arco peronista / kirchnerista?

--Fundamentalmente porque hay pocos espacios y hay dirigentes que no entienden que es más importante el proyecto que uno. Yo no me pondría a discutir los diputados nacionales que necesita el futuro gobierno nacional, nosotros tenemos un desafío muy grande por delante, estar a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad santafesina nos pidió. A mí no me alcanza el tiempo para colaborar en la provincia y ocuparme también de la Nación.