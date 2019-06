Mientras la Selección vencía a Qatar en Porto Alegre, hacia el norte, a más de dos mil kilómetros de distancia, las orejas de Scaloni y cía. estaban puesta en Salvador. Allí, en el Arena Fonte Nova del fatídico debut con Colombia (0-2), la escuadra cafetera le ganaba 1-0 a Paraguay y le permitía a Argentina ser segunda de su grupo, enfrentarse a la invicta Venezuela en cuartos y evitar a los grandes cucos de esta Copa América que se disputa en Brasil.

Más allá de las implicaciones que tuvo la derrota guaraní para Messi y los suyos, una cosa quedó clara: lo de Colombia va en serio. Tres encuentros, tres victorias y la valla invicta. Este domingo, aunque tuvo a varios habituales suplentes en el once inicial -fueron diez cambios con respecto al 1-0 con Qatar, incluido en el arco, donde apareció Alvaro Montero (Deportes Tolima) en lugar de David Ospina (Napoli)- y que se enfrentaba a un elenco de Eduardo "Toto" Berizzo que se jugaba la clasificación, el equipo del portugués Carlos Queiroz fue amo y señor de lo sucedido en Bahía.

A pesar de contar con el regreso a la titularidad del siempre amenazante Oscar "Tacuara" Cardozo (Libertad) y de tener asegurado el buen pie en el mediocampo con las presencias de Miguel Almirón (Newcastle), Matías Rojas (Racing) y Derlis González (Santos), Paraguay siempre fue actor de reparto en el Fonte Nova, donde 11.313 espectadores atestiguaron el concierto ofensivo colombiano (al menos en la generación). El único gol del encuentro llegó a los 31 minutos, tras una mala salida desde el fondo guaraní. Radamel Falcao (Mónaco) recuperó, cedió para el desborde por derecha de Santiago Arias (Atlético de Madrid) y posterior habilitación dentro del área al volante central Gustavo Cuellar (Flamengo), quien sorprendió al arquero Roberto Fernández (Botafogo) con un remate bajo y al primer palo que se metió entre las piernas del uno.



De allí en más, Colombia siempre estuvo más cerca del segundo que Paraguay de la igualdad, tanto así que Fernández se fue redimiendo de su error en la apertura del marcador y pasó a ser de lo mejor de su equipo, con algunas notables atajadas como ante un cabezazo de Jefferson Lerma (Bournemouth) en la segunda parte. La mejor noticia para los de Berizzo en la segunda parte fue la intervención del VAR a los 68, cuando el árbitro le anuló lo que era el 2-0 a Luis Díaz (Junior de Barranquilla) y le dio 20 minutos más de vida a los guaraníes que sólo se traducirían en impotencia.

En cuartos de final, Colombia se medirá con el segundo del Grupo C (Chile, Uruguay o, con posibilidades muy remotas, Japón). Por su parte, Paraguay deberá esperar que el partido del lunes entre asiáticos y ecuatorianos finalice en empate para estirar su estadía en Brasil.

1 COLOMBIA: Montero; Arias, C. Zapata, Lucumi, Borja; Cuadrado, Cuellar, Cardona, Lerma, L. Díaz; Falcao . DT: C. Queiroz.

0 PARAGUAY: R. Fernández; Piris, G. Gómez, Alonso, Arzamendia; D. González, R. Rojas, Almirón, R. Sánchez, M. Rojas; Cardozo. DT: E. Berizzo.

Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador).

Arbitro: Victor Carrillo (Perú).

Gol: 31m Cuellar (C).

Cambios: 46m C. Domínguez por M. Rojas (P), 57m J. Rodríguez por Cuadrado (C), 62m Iturbe por R. Rojas (P), 65m D. Zapata por Falcao (C), 81m O. Romero por D. González (P), 84m Barrios por Cardona (C).