La producción de las pymes industriales registró en mayo una caída interanual de 6,5 por ciento y en lo que va del año acumula un retroceso de 8,1 por ciento, reveló ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El indicador muestra que las empresas llevan 13 meses consecutivos de descenso en la comparación interanual, y su rentabilidad sigue debilitada, pues el 58,3 por ciento de las empresas encuestadas registró pérdidas.

Diez de los once rubros relevados mostraron caídas y uno se mantuvo sin cambios. Los retrocesos más significativos fueron en los rubros “productos de madera y muebles” (-20,4 por ciento), “material de transporte” (-19,1 por ciento) y “productos minerales no metálicos” (-14,1 por ciento). La caída no fue mayor porque el “alimentos y bebidas”, que tiene una ponderación de 20,9 por ciento en el índice, se mantuvo estancado con una caída de apenas 0,1 por ciento.

En “productos de madera y muebles”, CAME explicó que la caída se sintió fundamentalmente en los pedidos de muebles para el hogar y oficinas. “Salen los de rangos de menores precios, pero muy limitadamente, y se redujeron simultáneamente los pedidos de exportación”, agregó el informe. A su vez, en lo que refiere al derrumbe de “material de transporte”, el director ejecutivo de la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y Afines (Cimbra), Daniel Tigani, sostuvo que “hace 18 meses que se observa caída en las ventas y en la producción” y comentó que “este año va a ser muy malo”.

El dato sectorial más alentador en comparación con el mes pasado fue la fuerte desaceleración que registró la caída del rubro calzado y marroquinería. En abril había retrocedido 24,6 por ciento y en mayo el rojo retrocedió al 6,1 por ciento.

En el conjunto de los sectores, el 50 por ciento de las firmas recortó su producción y el 10,8 por ciento la mantuvo sin cambios, mientras que el 39,2 por ciento restante declaró mejoras. CAME, una entidad controlada por sectores afines al gobierno, prefirió destacar en el comunicado este último dato y título “la industria pyme desaceleró su tasa de caída en mayo”, dejando recién para el segundo párrafo del informe el dato de la caída.

El uso de la capacidad instalada en las pymes subió levemente a 58 por ciento. El sector más afectado en mayo fue “Material de transporte”, que trabajó al 50 por ciento de su capacidad, y el mejor fue “Productos Químicos”, que lo hizo con 65 por ciento. La intención de inversión bajó de 20,5 por ciento en abril a 19,7 por ciento en mayo. También se redujo de 13 a 10 por ciento la proporción de empresas que están evaluando esa posibilidad.