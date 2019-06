Desde Lima

La designación de Miguel Angel Pichetto como candidato a vicepresidente en la fórmula de Mauricio Macri rebotó de mala manera en el Perú. La noticia fue difundida en medios recordando las expresiones xenófobas de Pichetto contra los migrantes peruanos, a los que ha acusado de promover la delincuencia en Argentina. Las críticas contra el candidato a vice de Macri llegaron al Parlamento Andino, que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Desde ese organismo, el parlamentario andino peruano Mario Zúñiga expresó su “rotundo rechazo” a los dichos xenófobos de Pichetto y le pidió que se rectifique por esas declaraciones, las que, dijo, afectan las buenas relaciones entre ambos países. En Argentina hay alrededor de 400 mil migrantes peruanos, es la segunda comunidad peruana en el exterior luego de la presente en Estados Unidos.

El representante peruano ante el Parlamento Andino –uno de los cinco legisladores de este país en ese organismo– deploró que alguien que aspira a un alto cargo en el gobierno “de un país hermano con el que nos une fuertes vínculos desde siempre” se exprese sobre los peruanos “de la forma que lo ha hecho el senador Pichetto”. El parlamentario andino destacó las buenas relaciones históricas entre Perú y Argentina, recordó desde el papel crucial de José de San Martín en la independencia del Perú hasta el activo apoyo de Perú a la Argentina en la Guerra de las Malvinas, y advirtió que la llegada a la vicepresidencia de alguien que ha atacado a los migrantes peruanos como lo ha hecho Pichetto iría en contra de esa historia de cercanía y se convertiría en un factor de discordia para esas buenas relaciones.

“Discursos xenófobos de este tipo realmente no están en esa línea de cooperación y hermandad construida desde muchos años atrás. Por tanto, desde el Parlamento Andino pedimos la rectificación correspondiente por parte del senador Pichetto”, señaló Zúñiga.

Pichetto se ha lanzado más de una vez en contra de los migrantes, especialmente peruanos y bolivianos, cargándoles los problemas sociales y de inseguridad ciudadana en Argentina. Esas declaraciones volvieron a salir a la luz en el Perú al confirmarse la candidatura a vicepresidente del senador que ahora va con Macri.

“¿Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres? Funcionamos como ajuste social de Bolivia y como ajuste delictivo del Perú”, disparó Pichetto en una entrevista televisada realizada en noviembre de 2016. No fue la única vez que sus sentimientos xenófobos afloraron en sus declaraciones.

“Perú ha resuelto su problema con la seguridad, ha transferido (a la Argentina) todo el esquema narcotraficante. Las principales villas argentinas están tomadas por peruanos... y por argentinos cómplices de los peruanos”, arremetió el senador contra la comunidad peruana en aquella entrevista televisada. Aclaró que mencionaba lo de los cómplices argentinos de los peruanos “porque no quiero discriminar”. Y siguió con su verbo abiertamente discriminador.

Pichetto continuó en ese tono, en sintonía con la extrema derecha europea y el discurso de Donald Trump, que satanizan la migración, a la que culpan de todos los males, y exigen cerrar fronteras. “Mejoran el funcionamiento de sus países y Argentina incorpora toda esta resaca”, fue otra de las reveladoras frases del senador, siempre con aire despectivo al hablar de los migrantes de estos países y en la postura de generalizar para descalificar. En esa línea, abogó por atacar la migración como fórmula para resolver los problemas sociales y de inseguridad. “Tenemos que dejar de ser tontos, el mundo está cambiando, es un mundo que se cierra”, señaló.

Cuando Pichetto hizo esas lamentables declaraciones, la Embajada peruana en Buenos Aires manifestó inmediatamente su malestar y rechazo por esos dichos. El entonces embajador peruano en Argentina, José Luis Pérez Sánchez-Cerro, presentó un reclamo contra Pichetto ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi) y le envió dos cartas de protesta al senador, quien nunca respondió.

PáginaI12 conversó con Pérez Sánchez-Cerro, quien dejó la embajada peruana en Argentina hace un año luego de poco más de cinco años de gestión y sigue en funciones en la Cancillería, sobre las declaraciones xenófobas de Pichetto y su impacto en las relaciones entre ambos países.

“Para nosotros, lo dicho por el senador Pichetto fue una declaración inamistosa, pero la consideramos una postura aislada que no refleja el sentir de la sociedad argentina. La realidad no justifica de ninguna manera esas expresiones contra la comunidad peruana. Como en cualquier país del mundo, en Argentina hay delincuencia de todas las realidades y la comunidad peruana no es una excepción. Afortunadamente, son muchos más los buenos que los malos. La comunidad peruana está caracterizada por el trabajo, los hechos delincuenciales son aislados”, dijo Pérez Sánchez-Cerro.

Consultado por este diario si la eventual llegada de Pichetto a la vicepresidencia afectaría las buenas relaciones entre ambos países, el ex embajador en Argentina respondió tajante: “Sin duda alguna”. “Es un factor de preocupación –agregó– la posibilidad que esta persona llegue a la vicepresidencia. No nos alegra que alguien que tiene sentimientos antiperuanos pueda ocupar un cargo importante en el Poder Ejecutivo de Argentina. Para nosotros, Argentina es un país sumamente querido, con el que históricamente tenemos relaciones magníficas y muy fructíferas, una posición como la del senador Pichetto es contradictoria con la relación fraterna que hemos tenido siempre los dos países”.

El recuerdo de las declaraciones de Pichetto desbordantes de xenofobia gatillaron la indignación, y también la preocupación, en el Perú, luego de conocerse que el personaje que se expresaba de esa manera contra los peruanos podría llegar a ser el vicepresidente de Argentina.