La segunda final del torneo Federal A terminó en escándalo: Alvarado, de Mar del Plata, le ganaba 1 a 0 como local a San Jorge, de Tucumán, pero el partido fue suspendido a los 4 minutos del segundo tiempo porque los jugadores visitantes manifestaron su disconformidad con decisiones del árbitro Adrián Franklin a través de una "sentada". Ante la suspensión del encuentro, habrá que esperar el fallo del Consejo Federal para determinar el ascenso a la B Nacional.



El árbitro dio por suspendido el encuentro luego de que los jugadores del equipo visitante se negaran a seguir jugando, tras permanecer sentados sobre el césped del estadio José María Minella a modo de protesta, para abandonar el campo del juego minutos después.



Tras este desenlace Alvarado "se dio" por ganado el partido y festejó ante un estadio repleto el potencial ascenso a la B Nacional por primera vez en su historia.



El conjunto local ganaba 1 a 0 con un gol convertido a los 45 minutos de la primera mitad por Emiliano López. Tras la apertura del marcador, San Jorge sufrió la expulsión del lateral Maximiliano Guardia, que se sumó a la que había recibido el central David Valdez 20 minutos antes.



Disconformes con las decisiones del árbitro, quien amonestó además a otros cinco jugadores del conjunto tucumano en la primera mitad, los visitantes decidieron expresar su disconformidad y abandonar el juego.



"Se cagan en el trabajo nuestro. Es increíble. No pueden hacer esto. Es un robo", dijo Guardia antes de dejar el terreno y aseguró que la decisión había sido consensuada por el plantel en el vestuario durante el entretiempo: "No estábamos en condiciones de salir a jugar", afirmó.



El volante Ricardo Tapia, explicó: "Hemos tomado esta decisión porque creemos que fue un 'afano' lo que pasó en el primer tiempo. Esperábamos un pésimo arbitraje, pero esto no. Nos robaron en la cara."



Los jugadores de Alvarado prefirieron no hablar de la decisión de sus rivales "por respeto" y celebraron el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. La decisión final, sin embargo, la tiene la AFA. El primer ascendido del Federal A esta temporada había sido el campeón, Estudiantes de Río Cuarto.



"Nosotros somos laburantes igual que ellos", dijo el volante local Francisco Molina, quien festejó el triunfo por primera vez en la historia del club. El presidente de Alvarado, Wenceslao Méndez, expresó: "Lo ganamos bien. Alvarado es Nacional. Creo que San Jorge no vino a jugar y no puedo hacer nada frente a eso", argumentó.