#InmigraciónDescontrolada Los uruguayos No Te Va Gustar iniciarán mañana a las 19 su saga de diez funciones en el Teatro Gran Rex (sigue con toques a diario del 26 al 30/6 y del 8 al 11/8). También mañana, la joven pianista japonesa Yu Kosuge digitará gratis a Daquin, Janacek, Beethoven, Nishimura, De Falla y Stravinsky en la Biblioteca Nacional. Además, el londinense Seal souleará en al Luna Park (3/10) y mañana saldrán a la venta los tickets para el show de los británicos Muse en el Hipódromo de Palermo (11/10).

#CualquieraPuedeGooglear Click taquillero: La Vela Puerca anunció doble función en CABA (23 y 24/7, Teatro Vorterix) y toque en Haedo (28/7, Auditorio Oeste). Click for export: el trapero Khea sale de gira esta semana para recorrer siete países de Europa. Click sobre tablas: una cena de dos parejas jóvenes confronta los mandatos sociales, el rol de la mujer y las verdades escondidas en Toda persona vista de cerca es un monstruo, de María Zubiri (sábados a las 22.30, Polonia Teatro). Click en pantalla: OnDirecTV emitirá doblete británico este viernes 28/6, primero con Pet Shop Boys Inner Sanctum, el show que el dúo tecnopop dio en 2018 en el Royal Opera House de Londres (a las 21), y luego con Simply Minds Acoustic in Concert, grabado en 2017 en Escocia (a las 23).

#QueremosFeat Louta soltó el clip de la canción Ayer te vi, en la que participa Zoe Gotusso, de Salvapantallas. Y Duki estrenó el single con video de Entre cuatro paredes, de la serie El marginal 3, con colaboración de Vicentico y La Bomba de Tiempo.

#Cursos&Concursos Hasta el 7/7, los programas de radio –AM, FM o digital–, locutores, periodistas y conductores podrán candidatearse para el Premio Nacional Quijote de Oro (http://quijotedeoro.com.ar). Y el colectivo feminista YoNoFui convidará charlasobre cuestiones de género vinculadas con personas privadas de su libertad (mañana a las 18.30 en Intive-FDV, gratis con en inscripción en [email protected]).

#AltaTemporada Series, series, dormir un rato, series, series. Si te van los grupos policiales de élite, armá la táctica para ver la segunda de S.W.A.T., remake del clásico de los ‘70 (hoy a las 22, Fox). Si le entrás a un joven de origen paquistaní que es contratado por la Inteligencia británica para pasar data antiterrorista, infiltrate en la debutante Informer (hoy a las 21, OnDirecTV). Y si te va un thriller brasileño sobre mutación y virus del Zika, inoculate la primera de O Escolhido/The Chosen One (desde el viernes, Netflix).