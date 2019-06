Los seis argentinos que tomaron parte de la clasificación para el Abierto de tenis de Wimbledon, Carlos Berlocq, Facundo Bagnis, Facundo Argüello, Marco Trungelliti, Federico Coria y Pedro Cachín fueron este lunes prematuramente eliminados en la primera ronda, por lo que no participarán del cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará en lunes 1º de julio en Londres.



El bonaerense Berlocq (186 del ranking) no pudo con el japonés Yuichi Sugita, situado en el lugar 258 del escalafón ecuménico, quien se impuso por 6-2 y 6-4, en apenas 64 minutos. Por su parte, el santafesino Bagnis (164) cayó ante el croata Viktor Galovic (188) por 7-6 (0) y 7-6 (2); el cordobés Arguello (180) contra el esloveno Blaz Kavcic (232) por 6-3 y 7-6 (7); el santiagueño Trungelliti (165) cayó ante el ucraniano Illya Marchenko (384) por 7-6 (5) y 7-5; el rosarino Federico Coria (177) fue derrotado por el australiano Alexei Popyrin (99) por 6-2 y 7-5, y el cordobés Pedro Cachín (231) no pudo con el holandés Tallon Griekspoor (201) que lo derrotó 6-2, 6-7 (5) y 6-3.