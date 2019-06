Trece juristas y abogados internacionales reclamaron ayer que la Corte Suprema de Brasil anule la condena del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y le ponga en libertad, tras la difusión de chats que sugieren que hubo connivencia entre el juez que lo investigó y la Fiscalía para perjudicarlo. El llamamiento, publicado en el diario francés Le Monde, pide que las irregularidades denunciadas durante ese proceso por corrupción se tengan en cuenta. Entre los firmantes están el ex juez español Baltasar Garzón, el profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad estadounidense de Yale Bruce Ackerman, el abogado español Joan Garcés, el francés William Bourdon y el alemán Wolfgang Kaleck. “La instrucción y el juicio fueron parciales desde el principio”, recalca ese grupo, que achaca la máxima responsabilidad al ex juez y actual ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro. Los trece juristas y abogados denuncian que Moro orientó los trabajos de la Fiscalía, dirigió la estrategia de comunicación de la acusación, puso bajo escucha a los abogados de Lula y no respetó la decisión de un juez de apelación que ordenó su liberación. “Pese a todas estas estratagemas, tuvo que contentarse con condenar a Lula por ‘hechos indeterminados’, dada la inexistencia material de pruebas que lo implicaran directamente en el caso,” denunciaron los juristas.