El juez Ariel Lijo rechazó ayer los planteos realizados por representantes del Grupo Macri y el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad en la causa por el intento de condonación de deuda y vaciamiento del Correo Argentino. Uno de los recursos que rechazó Lijo fue el que hicieron Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher al que adhirieron Aguad y Juan Manuel Mocoroa, que era su director de jurídicos en el ministerio. Cibils Robirosa –presidente de Correo Argentino– y Kleidermacher –abogado de los Macri– fueron involucrados en el vaciamiento de la empresa, pero ellos reclamaron la inexistencia de delito y el sobreseimiento de todos, dado que consideraron que la propuesta de los Macri no había sido abusiva. Lijo no opinó lo mismo, que también rechazó otro planteo donde pedían que se anule una citación a indagatoria.