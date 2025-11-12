Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura Y Espectaculos
La directora argentina presenta "Las corrientes"
Milagros Mumenthaler: “La película no da respuestas porque la protagonista no las busca”
En su tercer largometraje, la cineasta se mete de lleno con un personaje que, como el agua, oscila entre diferentes estados.
12 de noviembre de 2025 - 17:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El de Milagros Mumenthaler es uno de los grandes nombres que ha gestado el cine nacional en la década pasada.
caba 10/11/25 Milagros Mumenthaler, cineasta. Se estrena en las salas comerciales argentinas el más reciente film de la directora de Abrir puertas y ventanas (2011) y La idea de un lago (2016). Su nuevo film es 'Las Corrientes'. Foto: Veronica Bellomo
(veronica bellomo)
Temas en esta nota:
cine argentino
Video