El Rojo cerró el año sin playoffs

Sin Di María y sin invicto: Central perdió en su visita a Independiente

El Rojo mantiene así una mínima chance de jugar la Sudamericana 2026. Los rosarinos, con la punta asegurada, guardaron piernas. Detuvieron a “Bebote” Alvarez en la previa.

independiente rosario central 2025 Santiago Montiel, uno de los más movedizos en Avellaneda. (Noticias Argentinas)

