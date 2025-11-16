Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El Rojo cerró el año sin playoffs
Sin Di María y sin invicto: Central perdió en su visita a Independiente
El Rojo mantiene así una mínima chance de jugar la Sudamericana 2026. Los rosarinos, con la punta asegurada, guardaron piernas. Detuvieron a “Bebote” Alvarez en la previa.
16 de noviembre de 2025 - 2:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
independiente rosario central 2025
Santiago Montiel, uno de los más movedizos en Avellaneda.
(Noticias Argentinas)
Temas en esta nota:
Liga Profesional
Independiente
Rosario Central
Fútbol