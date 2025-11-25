Omitir para ir al contenido principal
Los de Avellaneda ganaron en el descuento y están en cuartos de final

Racing se desquitó con River en el último minuto

El triunfo agónico para el equipo de Gustavo Costas fue por un gol de Martirena. Los de Núñez cerraron un año para el olvido y sumergidos en una gran incertidumbre.

Lucas Gatti
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura 2025 racing river
Racing pudo festejar en el último instante. (JULIO MARTIN MANCINI)

