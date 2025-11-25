Omitir para ir al contenido principal
Los de Avellaneda ganaron en el descuento y están en cuartos de final
Racing se desquitó con River en el último minuto
El triunfo agónico para el equipo de Gustavo Costas fue por un gol de Martirena. Los de Núñez cerraron un año para el olvido y sumergidos en una gran incertidumbre.
Lucas Gatti
25 de noviembre de 2025 - 1:15
Racing pudo festejar en el último instante.
(JULIO MARTIN MANCINI)
Temas en esta nota:
Racing Club
River Plate
Liga Profesional
Fútbol