Alerta nacional

Sarampión: refuerzan la vigilancia en Salta por el paso de viajeros en la frontera

Se confirmaron cuatro casos de la enfermedad en personas que transitaron por territorio nacional luego de ingresar desde Bolivia por Salvador Mazza.

Son cuatro los casos registrados en Uruguay.
Alerta nacional por sarampión Los viajeros detectados pasaron por la frontera. (prensa)

