Sarampión: refuerzan la vigilancia en Salta por el paso de viajeros en la frontera
Se confirmaron cuatro casos de la enfermedad en personas que transitaron por territorio nacional luego de ingresar desde Bolivia por Salvador Mazza.
25 de noviembre de 2025 - 3:52
Alerta nacional por sarampión
Los viajeros detectados pasaron por la frontera.
(prensa)
Sarampión
Ministerio de Salud de Salta
frontera