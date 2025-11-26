Omitir para ir al contenido principal
La comedia LGBTI de Amazon Prime y A24

Overcompensating: machos de más y machomenos

La serie relata el ingreso de su protagonista a la universidad. El verbo que le da nombre, “to overcompensate”, significa hacer de más para disimular una falta. Acá, el personaje sobreactúa una masculinidad tóxica, ridiculizada.

Over compensating
Over compensating (Amazon)

El País

Neocolonia… ¿o qué?

Por Eduardo Dvorkin

Una agencia represiva, sin presupuesto y con recelos en las demás fuerzas

El Gobierno lanzó la nueva fuerza anti-inmigrantes

Por Raúl Kollmann

Dijo que amenazaron a su exsecretario para que declarara en su contra

Cristina Kirchner cuestionó las irregularidades en la causa de los Cuadernos truchos

Llegaron los primeros Stryker 8X8

Las importaciones libertarias

Economía

La contracara de un consumo popular que no repunta

El aumento de la luz impactó más en los sectores medios

Por Mara Pedrazzoli

La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas

El dólar oficial apunta al techo

Nuevo mecanismo para exportadores

Dolarizar saldos a favor

Banco Galicia

En las familias, la irregularidad en el repago trepó al 7,3%.

Balances bancarios afectados por la morosidad

Por Juan Garriga

Sociedad

Parque Uriburu

Parque Patricios

Inauguran las obras de recuperación del Parque Uriburu

Tras el vuelco de un colectivo que se dirigía a Mar del Plata

Dos muertos y más de 40 heridos en Ruta 2

Asalto Louvre

Ocho presos por el robo al Louvre

Nuevos detenidos

Educaciòn IA

En las primarias y secundarias

Revolución educativa: China impulsa la enseñanza obligatoria de la Inteligencia Artificial en las escuelas

Por Sebastián Cazón

Deportes

Es por la causa por presunta administración fraudulenta

Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo

FOTO REDES SOCIALES redes sociales homenaje diego maradona

Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida

Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad

Gustavo Costas

Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River

De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo

Marcelo Gallardo

Opinión

River dejó de creer en River

Por Daniel Guiñazú