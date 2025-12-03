Border película Ali Abbasi

Border, una película sueca de 2018 dirigida por Ali Abbasi “va de outsiders, de minorías y su vida en sociedad. Y así es como la veo: como una historia de amor entre dos personas feas. Tenemos un sentido de la estética muy retorcido en el cine”, según palabras de su propio director, quien asegura “la gente fea, gorda o con narices grandes no tienen por qué ser bufones o villanos” (A las 20.30, en CineClub, de Sarmiento 1112.)

