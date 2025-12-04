Omitir para ir al contenido principal
Operaron de una hernia a La Mona Jiménez

Carlos Mona Jimenez
(Redes Sociales)

El País

Fallo de la Cámara Electoral por las PASO 2023

Confirman el procesamiento de apoderados de cuatro partidos por el uso indebido de fondos de campaña

Estarán Estela de Carlotto, Taty Almeida y Pérez Esquivel

Organismos de derechos humanos convocan a marchar: “Con los pañuelos blancos como bandera”

Incómodo con los números de la economía

El FMI confirma que la meta no se cumple y exige más ajuste

Jorge Macri y Diego Santilli

Reunión clave en Casa Rosada

Diego Santilli y Jorge Macri negocian el Presupuesto 2026 y la deuda de coparticipación

Economía

Desde enero de 2026

El BCRA cambia la forma de calcular el dólar oficial

Por Natalia López Gómez
Vendedores ambulantes

Pobreza e indigencia, movilidad social y "humor" de la población

La mitad de la Argentina sufre “estrés económico”, según la UCA

Por Mara Pedrazzoli
Julie Kozack

El Gobierno se niega porque aduce que impactaría en niveles de inflación

El FMI presiona a Caputo para que compre reservas

Según la UCA, la tasa de pobreza sería del 36,3 por ciento.

Fuerte crítica a la medición de pobreza

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Paginas Web Adolescentes

La sanción es de un millón de libras

Imponen una multa millonaria a una web porno por no comprobar eficazmente la edad de los usuarios

Fue en la Legislatura Porteña

Declaran a Gabriel Rolón “personalidad destacada de la cultura”

Asociaciones de médicos presentan un informe que analiza el impacto de la política libertaria

Una radiografía del desguace en salud

Por Pablo Esteban

Fue la cuarta edición de los premios

La Fundación Leer reconoció a los chicos más lectores de cada provincia

Deportes

NEW YORK, NEW YORK - DECEMBER 03: The Panini America FIFA World Cup 2026™ Sticker Collection Album Cover for Canada and the United States, unveiled today at MetLife Stadium on December 03, 2025 in East Rutherford, New Jersey. Dave Kotinsky/Getty Images for Panini America/AFP (Photo by Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La Selección argentina conocerá esta tarde el nombre de sus rivales de la fase de grupos

Empieza a jugarse el Mundial con el sorteo en Washington

FORT LAUDERDALE (United States), 29/11/2025.- Inter Miami's Lionel Messi arrives to the stadium before the MLS Cup Eastern Conference Final match between Inter Miami and New York City FC, in Fort Lauderdale, Florida, USA, 29 November 2025. (Nueva York) EFE/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

El capitán de la Selección no define aún si jugará o no el Mundial

Lionel Messi: “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista”

FOTO PRENSA BOCA boca marchesin

El DT Ubeda ultima detalles para el clásico en La Bombonera

Boca mantendría el once de memoria para la semifinal con Racing

Arranca la última cita del 2025, que definirá al nuevo campeón

15 años después, otro final de película en la Fórmula 1

Por Malva Marani