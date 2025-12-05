Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía
Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la CABA
Jubilados que no llegan a fin de mes
Dos mínimas, incluyendo el bono, quedan 400 mil pesos por debajo del presupuesto que necesita una pareja de adultos mayores.
Por
Mara Pedrazzoli
06 de diciembre de 2025 - 22:20
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Las jubilaciones caen desde junio de este año un 2,4%.
El País
“Trump me dijo que viniera a ayudar a su amigo”
Peter Lamelas confesó la verdadera razón de su designación como embajador en Argentina
Entrevista con Ulises Gorini
“Hebe es la reivindicación de los sectores populares y del poner el cuerpo para hacer política”
Por
Luciana Bertoia
Los planes del Gobierno
La agenda de Javier Milei y el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso
El partido de Milei castigó al de Macri por sus acuerdos en la legislatura bonaerense
Estalló la pelea entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires
Por
Werner Pertot
Economía
Freno de producción y suspensiones en Mondelez
“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”
Por
Mara Pedrazzoli
Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades
Por
Mara Pedrazzoli
Pronóstico del REM que compila el Banco Central
Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado
Salvataje para los bancos
El BCRA intenta frenar la morosidad creando una nueva tasa de interés
Sociedad
Un fallo que marca tendencia
Deudor alimentario deberá pagar la cuota a través de la factura de luz
Por
Natalia López Gómez
En el Día Internacional del Voluntariado
El Banco de Alimentos Buenos Aires busca voluntarios
El vuelo de 25 horas une al gigante asiático con Buenos Aires en 25 horas
Comenzó a operar el vuelo directo que conecta a China con Argentina
Tres días de descanso
Arranca el último fin de semana largo del 2025: ¿Cómo estará el tiempo?
Deportes
Para el clásico platense por las semifinales del Torneo Clausura
Más de 650 policías para el operativo de seguridad de Gimnasia-Estudiantes
La defensa del título arrancará contra Argelia, Austria y Jordania
Sorteo del Mundial: la Selección Argentina y un grupo para ilusionarse
Por
Cristian Dellocchio
El amaño con Alemania Federal dejó afuera a los africanos
Argelia, Austria y el recuerdo de un partido vergonzoso en España 82
Por
Juan Pablo Csipka
Concentrado con Inter Miami para la gran final de la MLS
Messi brilló por su ausencia en el sorteo mundialista de Washington