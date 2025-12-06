Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Cartelera
06 de diciembre de 2025 - 3:45
Rosario
El País
Acto en la base aérea de Río Cuarto
Milei y el show de los F-16 para despedir a Petri
El apoyo de Trump a políticos con relaciones con el tráfico de estupefacientes
Narcos
Por
Luis Bruschtein
Nobel de la Paz
Milei con ganas de viajar a Noruega
Reunión en Casa Rosada
Ziliotto le dijo no al Presupuesto 2026
Economía
Pronóstico del REM que compila el Banco Central
Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado
Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades
Por
Mara Pedrazzoli
Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad
Una “tasa de intereses moratorios”
Freno de producción y suspensiones en Mondelez
“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”
Sociedad
Jornada calurosa e inestable
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de diciembre
Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán
A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña
Por
Mariana Carbajal
Gran gala de premiación de las Olimpíadas Malvinenses: un cierre histórico en la 2da edición especial 30° aniversario
Deportes
El argentino corre en el Circuito de Yas Marina
Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi: la clasificación, minuto a minuto
Flojo comienzo para el piloto argentino en el Gran Premio de Abu Dhabi
Fórmula 1: Norris terminó primero en las prácticas libres y Colapinto decepcionado
Brasil y Francia no tuvieron tanta suerte
Mundial 2026: sin grupos de la muerte, pero con algunos bastante complicados
El DT de la Selección se refirió a la conformación del Grupo J
Lionel Scaloni: “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”