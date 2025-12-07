Omitir para ir al contenido principal
07 de diciembre de 2025 - 4:00
Se hizo el noveno Encuentro Federal de Derechos Humanos, ayer en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
“Con proscripción no hay derechos ni Democracia”
Por
Celeste del Bianco
El sinuoso juego de Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo con la Rosada
Dos peronistas con la peluca puesta
Por
Analía Argento
Discapacidad, en emergencia
Las deudas impagables
La reforma laboral empieza a tratarse en el Senado.
Con viento de cola, el Gobierno va por todo en extraordinarias
Por
Paula Marussich
Economía
Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel
La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje
Por
Leandro Renou
El mundo del trabajo según Milei
Por
Hernán Letcher
Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad
Una “tasa de intereses moratorios”
Freno de producción y suspensiones en Mondelez
“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”
Sociedad
La ciencia analiza cómo una mala comunicación virtual influye en las decisiones
Los riesgos de que la videollamada se corte
Por
Pablo Esteban
Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán
A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña
Por
Mariana Carbajal
Arrojaron crema a la vitrina que las protege en la Torre de Londres
Cuatro detenidos por ensuciar las joyas de la Corona británica
Por el caso de un niño registrado en Entre Ríos
Se reactivó la alerta nacional por sarampión
Deportes
El británico, líder del campeonato, va por su primera corona
La Fórmula 1 cierra un año espectacular
Por
Malva Marani
El argentino no avanzó en la qualy y largará 20°
Un último sábado complicado para Colapinto
Por
Malva Marani
Inter Miami le ganó la final a Vancouver Whitecaps de Canadá
Lionel Messi se consagró campeón en la MLS
Despachó de visitante al Betis con triplete de Ferrán Torres
Liga de España: Barcelona está intratable y sigue como único líder