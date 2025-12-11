Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
Denuncia clave de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires
📰 Revés para 300 sitios de apuestas ilegales
Por
Juan Manuel Meza
12 de diciembre de 2025 - 0:13
Ludopatia en adolescentes
La Lotería provincial denunció a 300 plataformas
(Archivo -)
El País
No logró la foto con Corina Machado y pegó la vuelta
El viaje de Milei a Oslo que frenó la reforma laboral, trabó las retenciones y complicó a su propio gobierno
Por
Natalia López Gómez
Los sellos imitan a la primera potencia mundial
Los escudos de los ministerios ahora son made in USA
Joaquín Mogaburu reemplazará a Baños
Un subsecretario de DDHH que aboga por “la concordia y el perdón”
Por
Luciana Bertoia
Nueva jornada de protestas
Un grupo de jubilados se encadenó frente al Congreso de la Nación
Economía
La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual
La construcción en caída libre
Explota el “puerta a puerta”
La apertura importadora de Milei se lleva puesta a la industria local
Siete de diez prendas ya vienen de China
Subas correspondientes a noviembre y diciembre.
Aumento para empleadas domésticas
Sociedad
CABA primera, luego Mendoza y Córdoba
La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir
Buscarían opiniones “antiamericanas”
Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes
Está desaparecido desde el 13 de junio de 2024
Caso Loan: solicitan la actualización del rostro del niño y el aumento de la recompensa
Cultura en resistencia
Festival Cristina Libre: la Noche de la Cultura Popular que irrumpe con fuerza en el Conurbano
Deportes
El equipo perdió ante Mónaco y aparecieron los rumores
Mauro Icardi desmintió su salida del Galatasaray
El equipo de Guardiola se ubica cuarto en la tabla de posiciones
Manchester City venció a Real Madrid en el Bernabéu por la Champions League
Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta
Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal
La Copa Argentina también tiene los primeros cruces definidos
Se sortearon las zonas del Apertura y el Clausura 2026